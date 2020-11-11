En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,55 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 2,95 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019299
|-3,55
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032411
|-2,95
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051938
|-2,95
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053956
|-2,94
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,049080
|-2,93
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,016353
|-2,93
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,051658
|-2,93
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,057499
|-2,93
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,052008
|-2,92
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,050853
|-2,91
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)