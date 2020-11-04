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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:25:29 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 7,61 ile "Cigna Finans Em. Ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,66 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,52 ile "VEM Pera 2 Değişken Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Cigna Finans Em. Ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010845 -7,61
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068545 -0,66
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,020954 -0,52
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010726 -0,12
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047968 -0,10
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019226 -0,09
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017155 -0,09
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016232 -0,09
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035892 -0,08
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041296 -0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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