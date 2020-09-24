En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,78 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,68 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,64 ile "HEM Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036828 -0,78 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049769 -0,68 HEM Altın Katılım EYF 0,030451 -0,64 VEM Altın Katılım EYF 0,051677 -0,62 ZEM Altın Katılım EYF 0,049586 -0,61 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047618 -0,61 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016154 -0,61 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048699 -0,61 Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015306 -0,60 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030235 -0,60

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

