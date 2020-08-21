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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:41:51 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,53 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 3,52 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,029584 -3,53
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,046969 -3,52
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047537 -3,52
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015000 -3,52
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049180 -3,52
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052389 -3,51
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044589 -3,50
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046634 -3,47
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047699 -3,46
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,048547 -3,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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