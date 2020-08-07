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Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:57:12 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 6,77 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 6,65 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 6,47 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035319 -6,77
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018532 -6,65
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026714 -6,47
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,052660 -6,11
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035010 -6,02
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,081372 -5,66
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,024686 -5,21
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028864 -5,15
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,126037 -5,13
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041038 -5,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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