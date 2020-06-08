En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,77 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,18 ile "Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,16 ile "Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018501 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,018965 -0,18 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,024980 -0,16 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018870 -0,15 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013365 -0,14 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018498 -0,13 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,026177 -0,13 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,023713 -0,13 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,031287 -0,13 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026651 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

