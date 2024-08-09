En fazla doğalgaz rezervine sahip ülkeler belli oldu! İşte ilk 10

Yeni Şafak yazarı Erdal Tanas Karagöl, dünyanın en fazla doğalgaz rezervlerine sahip ülkeleri sıraladığı köşesinde, doğalgazın stratejik önemine dikkat çekti. Rezervlerin ağırlıklı olarak Asya ve Afrika ülkelerinde bulunduğunu belirten Karagöl, bu durumun ekonomik güç dengesini değiştireceğini ifade etti. Doğalgaz üretiminde ABD, Rusya ve İran'ın önde gelen ülkeler olduğunu vurgulayan yazar, jeopolitik izolasyonun üretimde Katar, Türkmenistan ve ABD'nin rolünü artıracağını öne sürdü. Karagöl, doğalgazın gelecekteki stratejik önemine dikkat çektiği yazısında özetle şunları kaydetti:

“Doğalgaz, birçok enerji kaynağından daha temiz olmasından dolayı dünya enerji sisteminin stratejik bir ürünü haline geldi.

Dünyanın en fazla doğalgaz rezervlerine sahip olan 10 ülke şöyledir: Rusya, İran, Katar, Türkmenistan, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela, Nijerya ve Cezayir olarak sıralanmaktadır.

Dünyanın en fazla doğalgaz rezervlerine sahip olan ülkelerin ağırlıklı olarak gelişmekte olan Asya ülkelerinin ve Afrika kıtasından ülkelerin olması nedeniyle, bu ülkelerin stratejik öneminin artacağı gibi ekonomik güç dengesinin gelecekte ne yöne doğru evirileceği konusunda da önemli bir işarettir.

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Dünyanın en çok doğalgaz üreten ülkeleri şöyle sıralanmaktadır:

ABD, Rusya, İran, Kanada, Cezayir, Katar, Norveç, Çin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak üst sıralarda yer almaktadırlar.

Dünyanın en fazla rezervlerine sahip olan Rusya ve İran olmasına rağmen, batılı ülkeler başta da ABD tarafından bu ülkelere uygulanan jeopolitik izolasyonu nedeniyle Katar, Türkmenistan ve ABD’nin doğal gaz üretimindeki rolü önümüzdeki yıllarda giderek daha önemli hale gelecektir.”