En fazla banka kredisini imalat sektörü kullandı

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların bilançolarına göre 10 yılda en fazla banka kredisi kullanan sektör 2,9 trilyon lira ile imalat oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırma sonuçlarından derlediği bilgiye göre, ülkede faaliyet gösteren firmaların kullandıkları kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin toplamı son yıllarda düzenli olarak arttı. Bu firmaların 2010'da kullandıkları banka kredileri toplamı 337,7 milyar lira iken, bu tutar 2015'te 941 milyar liraya, geçen yıl da 2 trilyon liraya yükseldi. Böylece firmaların kullandıkları banka kredileri toplamı 10 yılda 10,3 trilyon lirayı buldu.

Kullanılan banka kredilerinin vadelerine bakıldığında, uzun vadeli olanların kısa vadeli kredilerin yaklaşık 1,9 katına kadar ulaşması dikkati çekti. Son 10 yılda kullanılan uzun vadeli banka kredileri 6,7 trilyon lira iken, kısa vadeliler 3,6 trilyon lira olarak kaydedildi.

Bu dönemde sadece "tarım, ormancılık ve balıkçılık" ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörlerinde yer alan firmaların kısa vadeli banka kredilerinin, uzun vadelilerden daha fazla olduğu görüldü.



Kullanılan kredilerin sektörel dağılımına bakıldığında, en fazla banka kredisi kullanan firmaların imalat sektöründe yer aldığı kayıtlara geçti. Bu sektördeki firmalar 10 yılda 2,9 trilyon lira kredi kullandı. Bunların 1,4 trilyon lirası kısa vadeli, 1,5 trilyon lirası ise uzun vadeli kredilerden oluştu.

İmalatın ardından en fazla kredi kullanan sektör 1,9 trilyon lira ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" oldu. Bu sektörde kullanılan kredilerin 1,1 trilyon lirası kısa vadeli, 810 milyar lirası uzun vadeli olarak hesaplandı. En fazla kredi kullanan üçüncü sektör ise 1,2 trilyon lira ile inşaat olarak oldu. Bu sektörün kullandığı kredilerin 336,5 milyar lirası kısa vadeli, 818,8 milyar lirası uzun vadeli oldu.

Öte yandan, bu dönemde kullandığı banka kredisi en az olan sektörler 5,6 milyar lira ile "diğer hizmet faaliyetleri", 14,3 milyar lira ile "kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor" ve 17,3 milyar lira ile "su temini kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri" olarak sıralandı.

2010-2019 yıllarında sektörlerin bilançolarında yer alan uzun ve kısa vadeli banka kredileri şöyle:

Sektörler (bin TL) 2010 2019 (10 yıl ) ara toplam toplam Tarım, ormancılık ve balıkçılık kv 937.573 6.342.592 34.419.243 61.400.120 uv 869.866 4.633.158 26.980.877 Madencilik ve taş ocakçılığı kv 1.303.743 6.595.302 32.397.204 166.311.658 uv 1.851.353 28.113.484 133.914.453 İmalat kv 57.958.286 249.753.453 1.370.821.083 2.901.337.509 uv 53.517.755 319.086.683 1.530.516.426 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı kv 2.882.493 23.546.810 104.436.676 1.146.317.509 uv 22.935.058 219.261.975 1.041.880.833 Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri kv 250.115 1.269.331 7.332.331 17.290.329 uv 275.583 2.079.971 9.957.999 İnşaat kv 11.660.914 57.890.467 336.450.145 1.155.243.753 uv 18.558.698 166.803.363 818.793.608 Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı kv 46.784.279 165.159.932 1.131.922.549 1.942.009.246 uv 26.285.475 151.829.955 810.086.697 Ulaştırma ve depolama kv 4.229.010 23.588.473 112.737.839 803.563.600 uv 15.974.983 196.293.678 690.825.761 Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri kv 3.295.061 14.290.598 76.724.154 475.458.400 uv 10.370.250 75.023.377 398.734.245 Bilgi ve iletişim kv 2.987.384 7.358.802 38.350.433 213.988.378 uv 13.584.422 24.775.043 175.637.945 Gayrimenkul faaliyetleri kv 872.819 6.890.011 35.263.731 357.537.456 uv 8.913.973 81.388.866 322.273.725 Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler kv 4.883.326 27.809.053 178.216.102 690.126.629 uv 16.492.517 104.915.778 511.910.527 İdari ve destek hizmet faaliyetleri kv 2.103.871 13.100.925 73.008.330 203.417.707 uv 3.532.359 24.233.175 130.409.377 Eğitim kv 308.751 1.641.242 8.685.713 31.535.953 uv 332.050 5.088.710 22.850.240 İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri kv 1.032.285 3.660.303 23.522.296 86.742.356 uv 2.080.784 11.246.535 63.220.060 Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor kv 143.539 657.282 4.075.254 14.275.082 uv 284.347 1.778.354 10.199.828 Diğer hizmet faaliyetleri kv 143.857 364.860 2.693.585 5.610.306 uv 76.492 421.801 2.916.721 Toplam 337.713.267 2.026.893.341 10.272.165.991 kv:kısa vadeli, uv: uzun vadeli



