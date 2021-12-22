Evde kilo vermek isteyenler için en önemli etkenlerden biri tabii ki beslenme programlarına ekledikleri yiyeceklerdir. Kilo vermenin en hızlı ve sağlıklı yolu doğal yağ yakıcı gıdalardır. Bu gıdalar tüketildiğinde vücudunuzu tüketim moduna sokar ve metabolizmanızı hızlandırır.

En etkili yağ yakma tarifi

Bir demet maydanoz

2 limon

3 yemek kaşığı elma sirkesi

5 yemek kaşığı öğütülmüş zencefil

3 yemek kaşığı öğütülmüş tarçın

1 litre su

Hazırlanışı:

2 limonun suyunu sıkın ve tüm malzemeleri karıştırın. Uyumadan önce tüketin ve içtikten sonra yemek yememeye özen gösterin. Sabahları yemek yemeden önce de tüketerek yağ yakımını hızlandırabilirsiniz.

3 hafta sonra 20 kilodan fazla kaybetmiş olacaksınız.