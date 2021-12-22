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Kadın - Aile En etkili yağ yakma tarifi
Kadın - Aile

En etkili yağ yakma tarifi

Size destek olabilecek, en sağlıklı ve kolay şekilde zayıflamanıza yardımcı olabilecek tarif.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 17:14:00 -
En etkili yağ yakma tarifi

Evde kilo vermek isteyenler için en önemli etkenlerden biri tabii ki beslenme programlarına ekledikleri yiyeceklerdir. Kilo vermenin en hızlı ve sağlıklı yolu doğal yağ yakıcı gıdalardır. Bu gıdalar tüketildiğinde vücudunuzu tüketim moduna sokar ve metabolizmanızı hızlandırır.

En etkili yağ yakma tarifi

  • Bir demet maydanoz
  • 2 limon
  • 3 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 5 yemek kaşığı öğütülmüş zencefil
  • 3 yemek kaşığı öğütülmüş tarçın
  • 1 litre su

Hazırlanışı:

2 limonun suyunu sıkın ve tüm malzemeleri karıştırın. Uyumadan önce tüketin ve içtikten sonra yemek yememeye özen gösterin. Sabahları yemek yemeden önce de tüketerek yağ yakımını hızlandırabilirsiniz.

3 hafta sonra 20 kilodan fazla kaybetmiş olacaksınız. 

 

 

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