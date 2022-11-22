En etkili, hızlı zayıflama çayı: Bu çay yağ depolarını eritiyor! 8,10 kilo verdiren aşırı zayıflatan çaylar
Hızlı yağ yakmanızı sağlayacak böylece kilo vermenizi kolaylaştıracak harika çay tarifleri olduğunu biliyor muydunuz? Zorlanmadan kilo vermeyi hedefliyorsanız işte tarif tam size göre tarif: Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, bizi hayattan soğutan yağ depolarını eriten harika bir çay tarifi verdi. Bütünüyle doğal içerikli bu harika çayı mutlaka deneyin!
En etkili zayıflama çayı isimleri
Aktarda satılan en etkili zayıflama ürünleri ile denediğiniz tarifleri bir kenara bırakın. İşte Selahattin Dönmez, fazla yağlar için yağ depolarını eriten harika bir çay tarifi verdi. İşte detaylar...
Hızlı Zayıflama çayı Tarifi
Malzemeler:
1 su bardağı demlenmiş yeşil çay
Birkaç dal taze nane
1 rulo kabuk tarçın
2 adet limon
750 ml su
Hazırlanışı:
Demlediğiniz 1 su bardağı yeşil çayı geniş bir sürahiye koyun. Ardından üzerine nane yaprağı, 1 tane rulo kabuk tarçın ve 2 adet limonun suyunu ekleyin. Son olarak 750 ml su daha ilave edin ve karıştırın. Afiyetle günde 3 bardak tüketin.
Sizler için en çok satılan zayıflama çayı yerine en hızlı zayıflatan çayları ve tarifleri araştırdık. En iyi zayıflama yöntemi Nedir? İşte en hızlı ve etkili kilo verme yöntemleri
Limonun Zayıflama Etkisi
Yoğurt Limon Kürü Nasıl Yapılır? yoğurt ile birlikte yağ yakım metabolizmasını hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.
Yoğurt Limon Kürü Nasıl Yapılır?
Bu kür için bir orta boy kase içine yarım limonu sıkın, 3 yemek kaşığı ev yoğurdu koyun ve yarım tatlı kaşığı pul biber ekleyip karıştırın. Her gece yatmadan önce bu karışımı tüketmeyi alışkanlık haline getirin. Limonlu yoğurt küründe pul biber yerine yine aynı miktarda zerdeçal ya da zencefil tozu da kullanılabilir.
En hızlı zayıflatan çay hangisi?
Zayıflama çayları arasında tahtını asla kaptırmayan bir çay var ki, o da yeşil çay. Yeşil çay zayıflama sürecinde kişiler tarafından en çok tercih edilen zayıflama çayı olmasının yanı sıra kilo verme sürecinde en etkili olan zayıflama çayıdır.
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu' nun yaptığı açıklamaya göre de ZEYTİN YAPRAĞI çay normal siyah çaydan bin kat daha faydalıdır diyor.
Zeytin yaprağı çayı zayıflatır mı?
Zeytin yaprağı çayında bulunan maddeler arasında oleuropein maddesi de yer alır. Bu madde sayesinde zayıflamak mümkündür. Ödem atma görevini yapan bu bitki çayı yağ yakımının hızlanmasını da destekler.
Zeytin Yaprağının özellikleri
Zeytin ağacı üzerinde son birkaç yılda yapılan çalışmalar, meyvelerde (zeytinlerde) ve hepsinden önemlisi zeytin ağacının yapraklarında bulunan farklı aktif bileşenlerin keşfedilmesine yol açmıştır. Araştırmacılar tarafından keşfedilen en önemli maddelerden biri oleuropeindir. Oleuropein, zeytin yapraklarında çok yüksek konsantrasyonlarda ve zeytinlerde daha az miktarda bulunan acı bir tada sahip bir polifenoldür.
ZEYTİN YAPRAĞI KULLANMANIN FAYDALARI
Basit bir zeytin yaprağı çayı içerek, bu bitkinin bize sunabileceği tüm faydaların tadını çıkarabilirsiniz. Bakalım en önemlileri neler: Anti-viral ve anti bakteriyel özelliklere sahiptir.
Mantar önleyici özelliklere sahiptir (yani üreme sürecini durdurarak patojenlerin doğal katilidir)
Kolesterolü düşürebilir (Zeytin yaprağının düşük yoğunluklu lipoproteinleri (LDL) veya kötü kolesterolü azalttığı gösterilmiştir)
Antiinflamatuar özelliklere sahiptir
Kan basıncını düşürmede yardımcı olur
Damarları gevşeterek kan akışını artırmaya yardımcı olabilir.
Güçlü bir bağışıklık sistemini korur ve geliştirir
Kan şekeri seviyesini azaltabilir
Erken yaşlanmayı önler
Kronik yorgunluğu tedavi ederek enerji seviyelerini artırabilir.
Ruh halinizi yükseltebilir
Alerjilerin tedavisine yardımcı olur
Kas spazmlarını önlemeye yardımcı olabilir
Zeytin yaprağından yapılan çay, maya enfeksiyonlarına ve uçuk gibi viral enfeksiyonlara karşı savaşır.
Bazı araştırmalar, antioksidanların karaciğer, meme ve prostat kanseri gibi tümörleri ve kanserleri tedavi etmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Zeytin Yaprağı Çayı, bu durumlarda normal DNA onarımını sürdüren önleyici etkisi ile bilinir.
Zayıflama Çayları Nelerdir?
Yeşil Çay. Yeşil çay E vitamini, aktif madde olarak kateşinler ve polifenoller içerir.
Pu-erh Çayı
Beyaz Çay.
Kuş Otu Çayı
Yaban Mersini Çayı
Zencefil Çayı
Maydanoz Çayı
Tarçın Çayı
1 haftada 10 kilo vermek için ne yapılmalı?
1 haftada 10 kilo verdiren diyet yaparken günlük yürüyüş ve antrenmanımızı yapmalıyız, sabahları kalkınca içine 3 damla limon sıkılmış bir bardak su içmeliyiz, diyet sırasında taze sebze ve meyve tüketmeliyiz, kilo vermemizi kolaylaştırmak için un, şeker ve tuzdan uzak durmalıyız.
Tok Tutan ve yağ Yakan bitki çayları
Zayıflama çayı arayanlar altın otu çayını her gün tüketebilirler.
PUERH ÇAYI fermente edilmiş bir Çin siyah çayı türüdür.
BİBERİYE ÇAYI. Hem yağların birikmesini engelliyor hem de açlık krizlerini önlüyor.
ZENCEFİL ÇAYI.
ACI BİBER ÇAYI.
KUŞBURNU.
MATE ÇAYI.
BEYAZ ÇAY.
Kullanmadan önce uzmanına danışınız ve piyasadaki zayıflama çayları çok fazla olduğundan yasaklanan zayıflama çaylarına dikkat ediniz. Tok tutan hazır bitki çayları ve en çok satılan zayıflama çayı kullanmadan önce danışmanızı ve emin olduğunuz ürün hakkında şikayet var dolandırıcılığı birimine başvurunuz.