En etkili, hızlı zayıflama çayı: Bu çay yağ depolarını eritiyor! 8,10 kilo verdiren aşırı zayıflatan çaylar

En etkili zayıflama çayı isimleri

Aktarda satılan en etkili zayıflama ürünleri ile denediğiniz tarifleri bir kenara bırakın. İşte Selahattin Dönmez, fazla yağlar için yağ depolarını eriten harika bir çay tarifi verdi. İşte detaylar...

Hızlı Zayıflama çayı Tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı demlenmiş yeşil çay

Birkaç dal taze nane

1 rulo kabuk tarçın

2 adet limon

750 ml su

Hazırlanışı:

Demlediğiniz 1 su bardağı yeşil çayı geniş bir sürahiye koyun. Ardından üzerine nane yaprağı, 1 tane rulo kabuk tarçın ve 2 adet limonun suyunu ekleyin. Son olarak 750 ml su daha ilave edin ve karıştırın. Afiyetle günde 3 bardak tüketin.

Sizler için en çok satılan zayıflama çayı yerine en hızlı zayıflatan çayları ve tarifleri araştırdık. En iyi zayıflama yöntemi Nedir? İşte en hızlı ve etkili kilo verme yöntemleri

Limonun Zayıflama Etkisi

Yoğurt Limon Kürü Nasıl Yapılır? yoğurt ile birlikte yağ yakım metabolizmasını hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

Yoğurt Limon Kürü Nasıl Yapılır?

Bu kür için bir orta boy kase içine yarım limonu sıkın, 3 yemek kaşığı ev yoğurdu koyun ve yarım tatlı kaşığı pul biber ekleyip karıştırın. Her gece yatmadan önce bu karışımı tüketmeyi alışkanlık haline getirin. Limonlu yoğurt küründe pul biber yerine yine aynı miktarda zerdeçal ya da zencefil tozu da kullanılabilir.

En hızlı zayıflatan çay hangisi?



Zayıflama çayları arasında tahtını asla kaptırmayan bir çay var ki, o da yeşil çay. Yeşil çay zayıflama sürecinde kişiler tarafından en çok tercih edilen zayıflama çayı olmasının yanı sıra kilo verme sürecinde en etkili olan zayıflama çayıdır.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu' nun yaptığı açıklamaya göre de ZEYTİN YAPRAĞI çay normal siyah çaydan bin kat daha faydalıdır diyor.

Zeytin yaprağı çayı zayıflatır mı?

Zeytin yaprağı çayında bulunan maddeler arasında oleuropein maddesi de yer alır. Bu madde sayesinde zayıflamak mümkündür. Ödem atma görevini yapan bu bitki çayı yağ yakımının hızlanmasını da destekler.

Zeytin Yaprağının özellikleri

Zeytin ağacı üzerinde son birkaç yılda yapılan çalışmalar, meyvelerde (zeytinlerde) ve hepsinden önemlisi zeytin ağacının yapraklarında bulunan farklı aktif bileşenlerin keşfedilmesine yol açmıştır. Araştırmacılar tarafından keşfedilen en önemli maddelerden biri oleuropeindir. Oleuropein, zeytin yapraklarında çok yüksek konsantrasyonlarda ve zeytinlerde daha az miktarda bulunan acı bir tada sahip bir polifenoldür.

ZEYTİN YAPRAĞI KULLANMANIN FAYDALARI

Basit bir zeytin yaprağı çayı içerek, bu bitkinin bize sunabileceği tüm faydaların tadını çıkarabilirsiniz. Bakalım en önemlileri neler: Anti-viral ve anti bakteriyel özelliklere sahiptir.

Mantar önleyici özelliklere sahiptir (yani üreme sürecini durdurarak patojenlerin doğal katilidir)

Kolesterolü düşürebilir (Zeytin yaprağının düşük yoğunluklu lipoproteinleri (LDL) veya kötü kolesterolü azalttığı gösterilmiştir)

Antiinflamatuar özelliklere sahiptir

Kan basıncını düşürmede yardımcı olur

Damarları gevşeterek kan akışını artırmaya yardımcı olabilir.

Güçlü bir bağışıklık sistemini korur ve geliştirir

Kan şekeri seviyesini azaltabilir

Erken yaşlanmayı önler

Kronik yorgunluğu tedavi ederek enerji seviyelerini artırabilir.

Ruh halinizi yükseltebilir

Alerjilerin tedavisine yardımcı olur

Kas spazmlarını önlemeye yardımcı olabilir

Zeytin yaprağından yapılan çay, maya enfeksiyonlarına ve uçuk gibi viral enfeksiyonlara karşı savaşır.

Bazı araştırmalar, antioksidanların karaciğer, meme ve prostat kanseri gibi tümörleri ve kanserleri tedavi etmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Zeytin Yaprağı Çayı, bu durumlarda normal DNA onarımını sürdüren önleyici etkisi ile bilinir.

Zayıflama Çayları Nelerdir?

Yeşil Çay. Yeşil çay E vitamini, aktif madde olarak kateşinler ve polifenoller içerir.

Pu-erh Çayı

Beyaz Çay.

Kuş Otu Çayı

Yaban Mersini Çayı

Zencefil Çayı

Maydanoz Çayı

Tarçın Çayı

1 haftada 10 kilo vermek için ne yapılmalı?

1 haftada 10 kilo verdiren diyet yaparken günlük yürüyüş ve antrenmanımızı yapmalıyız, sabahları kalkınca içine 3 damla limon sıkılmış bir bardak su içmeliyiz, diyet sırasında taze sebze ve meyve tüketmeliyiz, kilo vermemizi kolaylaştırmak için un, şeker ve tuzdan uzak durmalıyız.

Tok Tutan ve yağ Yakan bitki çayları

Zayıflama çayı arayanlar altın otu çayını her gün tüketebilirler.

PUERH ÇAYI fermente edilmiş bir Çin siyah çayı türüdür.

BİBERİYE ÇAYI. Hem yağların birikmesini engelliyor hem de açlık krizlerini önlüyor.

ZENCEFİL ÇAYI.

ACI BİBER ÇAYI.

KUŞBURNU.

MATE ÇAYI.

BEYAZ ÇAY.

Kullanmadan önce uzmanına danışınız ve piyasadaki zayıflama çayları çok fazla olduğundan yasaklanan zayıflama çaylarına dikkat ediniz. Tok tutan hazır bitki çayları ve en çok satılan zayıflama çayı kullanmadan önce danışmanızı ve emin olduğunuz ürün hakkında şikayet var dolandırıcılığı birimine başvurunuz.