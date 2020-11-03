Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir milyon kadar öğretmen bulunmaktadır. Söz konusu öğretmenler kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmen olarak ayrılmaktadır. Ücretli öğretmenler senelik olarak görev yaparken kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde devamlı olarak görev yapmaktadır. Bakan Selçuk, bugün en düşük öğretmen maaşının ne kadar olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu. Peki en düşük öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Öğretmenlerin maaşı ne kadar?

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM plan ve bütçe komisyonunda sunum yaptı. Bakan Selçuk, sunumunda eğitimin, her zaman kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirtirken bazı konulara da değindi.

Pandemi döneminde eğitim süreci

Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim sürecini başlatarak hayati önlemlerden birini uygulamaya koyduklarını dile getirdi.

Türkiye’deki öğretmen profili hakkında

Bakan Selçuk, resmi eğitim kurumlarında 974 bin 837 öğretmenin görev yaptığını ifade ederek hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık geldiğini de belirtti.

En düşük öğretmen maaşı ne Kadar?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamada göreve yeni başlayan yani 9/1 kademesinde istihdam edilen en düşük öğretmen maaşının 4 bin 369 TL olduğunu açıkladı. MEB'de görevli öğretmenler 4.369 TL maaş almakta olup yılda bir kere verilmek üzere eğitim ve öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ise 1.210 TL olduğu belirtildi. Ülkemizde bilindiği üzere kamu kurumlarında istihdam eden memurların en düşük aldığı ücretlerin 4 bin lira civarında olduğu bilinmektedir. Özellikle KİT kurumlarında istihdam eden işçilerin ikramiye ile 8 bin TL'ye kadar yükselen maaş aldığı açıklanmıştır. Öğretmenlerin şu anda aldığı maaş 4.369 TL olarak kamuoyuna duyurulmuş olup 3600 ek göstergesinin gelmesi halinde ilgili tutarın yükseleceği ön görülüyor. Fakat TBMM gündeminde çok uzun süredir 3600 ek gösterge konusu görüşülmüyor.