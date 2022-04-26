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Ekonomi En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zammı son durum
Ekonomi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zammı son durum

Her yıl ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına zam yapılıyor. Temmuz ayı zammı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Temmuz 2022

Yeniakit Publisher
2022-04-26 14:27:00 -
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zammı son durum

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Konu hakkında bir ‘sürpriz’ açıklaması geldi. Peki, en düşük emekli maaşı temmuz ayında ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zammı son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de yaptığı açıklamalarda 1 Mayıs'ta emekli maaşlarıyla ilgili bir sürprizlerinin olduğunu ifade etti.

Bakan Bilgin, “Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs’ta açıklayacağım” dedi.

Ocak ayında alınan kararla en düşük emekli maaşı 2500 TL seviyesinde ödeniyor. Bu seviyenin altında emekli maaşı olanlar için fark Hazine tarafından karşılanıyor.

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