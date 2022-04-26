Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Konu hakkında bir ‘sürpriz’ açıklaması geldi. Peki, en düşük emekli maaşı temmuz ayında ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zammı son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de yaptığı açıklamalarda 1 Mayıs'ta emekli maaşlarıyla ilgili bir sürprizlerinin olduğunu ifade etti.

Bakan Bilgin, “Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs’ta açıklayacağım” dedi.

Ocak ayında alınan kararla en düşük emekli maaşı 2500 TL seviyesinde ödeniyor. Bu seviyenin altında emekli maaşı olanlar için fark Hazine tarafından karşılanıyor.