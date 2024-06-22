En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuşulan 4 formül!

Milyonlarca emekli, Temmuz zammının boyutunu merak ediyor. Emekliler, kök aylıkların yükseltilmesini ve taban aylıkların artırılmasını istiyor. Kök maaşa zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı yükselecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklilerinin maaşına refah payı eklenecek mi? Masada hangi formüller üzerinde duruluyor? İşte tartışılan 4 farklı formül...

6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Gözler emekli ve memurların Temmuz'da alacağı enflasyon farklarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında, memur emeklileri ise enflasyonun yüzde 15’i aşan bölümü kadar fark alacak.

BİRİNCİ FORMÜL

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için halen 10 bin TL olan en düşük aylığa enflasyon farkının üzerine bir artış yapılmadığı takdirde kök aylıkları 6 bin - 8 bin TL bandında olan bu kesim, ara zam döneminde devlet katkısıyla 10 bin lira almaya devam edecek, aylıklarına enflasyon zammı yansımayacak. Ara zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi talebi var.

Ara zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi talebi var.

İKİNCİ FORMÜL: KÖK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Kamuoyunda Hazine katkısıyla kök aylıklar değişmeksizin 13-15 bin lira arasında bir yeni taban maaşın belirlenmesi beklentisi var. Dillendirilen bir diğer formül ise kök aylıkların yükseltilerek 10 bin liraya çekilmesi.

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ÜÇÜNCÜ FORMÜL: REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Temmuz ayında memur emeklilerinin aylıklarında da refah payı beklentisi var. Yılbaşında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarının memur emeklileriyle eşitlenmesi nedeniyle Temmuz'da emekli memurun zam oranlarının geride kalması öngörülüyor.

DÖRDÜNCÜ FORMÜL: BÜTÜN EMEKLİ ZAMLARI EŞİTLENSİN

Burada da bütün emeklilerin zamlarının eşitlenmesi yönünde talep bulunuyor.

Ancak şu anda emekliler için netleşen herhangi bir formül bulunmadığı, eğer bayram izninin dönüşünde yeni bir gelişme olmazsa emekli aylıklarının enflasyon oranında zamlanmasının beklendiği belirtiliyor.