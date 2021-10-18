Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlarına 2022 yılında yapılacak olan zamda. Emekliler sık sık “Emekli maaşı ne kadar olacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olur?

En düşük emekli maaşı 2022'de ne kadar olacak?

2022 yılına kısa bir zaman kaldı. Yeni yıla yaklaşıldığı süreçte pek çok emekli maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını merak ediyor. Bilindiği emekli zammı enflasyona göre belirleniyor. 2021 yılının ikinci altı aylık sürecindeki enflasyon SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranının belirlenmesini sağlayacak. Merkez Bankası, ekonomistlerle gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Ekonomistlerle yapılan Ekim ayı anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi (2021 yılı TÜFE) yüzde 17,63 oldu.

Söz konusu enflasyon tahmini gerçekleşirse emekli maaşına ocak ayında yüzde 8,46 oranında zam yapılacak. Şayet bu oranda zam yapılırsa en düşük esnaf emeklisinin maaşı 2 bin 548 liraya yükselecek.

Bağ-Kurm tarım emeklilerinin en düşük maaşı 2.025 liraya yükselecek. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lıların maaşı 2.846 liraya, 2000 sonrası emekli olanların maaşı ise 1.746 TL'ye yükselecek.

Belirttiğimiz gibi bu rakamlar şimdilik tahminden ibaret. Ocak 2022 zam oranını kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları belirleyecek. TÜİK enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde açıklanıyor. 3 Kasım Çarşamba ve 3 Aralık Cuma günleri açıklanacak olan enflasyon rakamları şimdiden heyecanla bekleniyor.