En düşük başarı sıralaması hangi bölümler? Hangi bölüm kaç başarı sıralaması ile alıyor?

2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar tercih dönemine kadar ÖSYM YKS 2020 tercih kılavuzunda yer alan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve özel koşulları sıkı bir şekilde inceliyor. Üniversite tercih robotu, YKS sonuçları sonrasında sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinden birisini tercih etmek isteyen adayın bölüm araştırmalarında önemli bir araç olmakta. ÖSYM Başkanı Aygün’ün yaptığı açıklamada yer alan bilgilere göre tercihler 6 Ağustos’ta başlayacak ve 14 Ağustos’ta sona erecek. Adaylar tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Hangi sıralamayla hangi bölüme girilir? Sabah’ta yer alan habere göre, Hangi bölüme hangi son sıradaki aday girebilecek? Sorusunun cevabına ilişkin detaylar.

Tıp Fakültesi başarı sıralaması kaç?

TIP FAKÜLTELERİ: Devlet üniversitelerindeki kontenjanlar bu yıl 862 artırılarak 13 bin 795 oldu. Sayısal (SAY) puan türünde başarı sıralaması 100 ile 19 bin 700 arasında olanlar tercih edebilecek. Başka bir deyişle tıp fakültelerinin bu yılki en alt sırası 19 bin olacak.

Hukuk Fakültesi başarı sıralaması kaç?

HUKUK: 9 bin 903 kontenjan var. Eşit ağırlıklı (EA) puan türünde en üst sırası 89, en alt sırası 40 bin 891. Yani başarı sıralaması bu aralıkta olan bir aday hukuk fakültesine kolayca girebilir.

Diş Hekimliği Fakültesi başarı sıralaması kaç?

DİŞ HEKİMLİĞİ: Bu yıl başarı sıralaması barajı getirlid. Kontenjanı 5 bin 493. En üst sıralama 13 bin. En alt sırası 29 bin 633.

Eczacılık Fakültesi başarı sıralaması kaç?

ECZACILIK: Bu yıl başarı sıralaması getirildi. Kontenjanı 2 bin 785. Sıralaması 30 bin ila 47 bin 878 aralığında olan öğrenciler yerleşebilir.

Mühendislik başarı sıralaması kaç?

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ: Kontenjanı 7 bin 990. SAY puan türünde ilk binden almaya başlayacak. 300 bine kadar düşecek.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ: Kontenjanı bin 238 azaltılarak 7 bin 147'ye düşürüldü. SAY puan türünde 16 bin 308 ile 300 bin aralığında öğrenci alacak.

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ: 206 kontenjanı var. SAY puan türünde 6 bin ile 47 bin sıralamasındaki adaylar tercih edebilir.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ: Kontenjanı 4 bin 44. SAY puan türünde başarı sıralaması 300 bine kadar olan adaylar tercih edebilir.

Psikoloji başarı sıralaması kaç?

PSİKOLOJİ: Kontenjanı 3 bin 803. EA puan türünde en üst sırası bin 84 en alt sırası 108 bin.

Öğretmenlik başarı sıralaması kaç?

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ: Kontenjanı 4 bin 251. SÖZEL (SÖZ) puan türünde sıralaması 2 bin 161 ile 33 bin 834 aralaığındaki adaylar yerleşebilir.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ: Kontenjanı 3 bin 923. DİL puan türünde en üst sırası 3 bin 331 en alt sırası 22 bin 868.

Mimarlık başarı sıralaması kaç?

MİMARLIK: 5 bin 277 kontenjan ayrıldı. SAY puan türünde en üst sırası 16 bin, en alt sıra 250 bin

İSLAMİ İLİMLER: 4 bin 465 kontenjan ayrıldı. SÖZ puan türünde en üst sıra 75 bin, en alt 287 bin 634.

Hemşirelik başarı sıralaması kaç?

HEMŞİRELİK: Kontenjanı 13 bin 5. SAY puan türünde 79 bin ile 215 bin 881 başarı sırasındaki adaylar tercih edebilir.

Atatürk Üniversitesi (ERZURUM) (Devlet

Hemşirelik başarı sırası 194622 puanı 297,38588

Bartın Üniversitesi

Hemşirelik başarı 207126 puanı 291,85204

Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi

Başarı 201553 puanı 294,25892

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Başarı 201938 puanı 294,08510

İkinci öğretim başarı 212582 puanı 289,61260

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Başarı 204722 puanı 292,87839

Binali Yıldırım Üniversitesi

Başarı 204852 puanı 292,81747

Giresun Üniversitesi

Başarı 198534 puan 295,63328

Gümüşhane Üniversitesi

Başarı 211680 puan 289,96783

Hitit Üniversitesi

Başarı 205077 puan 292,72298

Kırklareli Üniversitesi

Başarı 209933 puan 290,67797

Ahi Evran Üniversitesi

Başarı 201191 puan 294,41102

İÖ başarı 214068 puan 288,97203

Kilis Üniversitesi

Başarı 206091 puan 292,29903

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Başarı 206091 puan 292,29903

Sinop Üniversitesi

Başarı 204066 puan 293,16401

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Başarı 213730 puan 289,12444

Trakya Üniversitesi

Başarı 209987 puan 290,65200

Yozgat BezoK Üniversitesi

Başarı 207081 puan 291,87301

Bülent Ecevit Üniversitesi

Başarı 200507 puan 294,70876

İşletme başarı sıralaması kaç?

İŞLETME: Kontenjanı 9 bin 128. EA puan türünde başarı sıralaması 999 bine kadar olan adaylar tercih edebilir.

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