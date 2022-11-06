En doğrusunu Allah bilir ama... Bu belirtilere dikkat! Ölüme saatler kaldığını gösteriyor

Ölüm, birçok kişinin en büyük korkuları arasında bulunuyor. Yaşamın doğal süreçlerinden olan ölüm çeşitli hastalıklar ve durumlar nedeniyle daha erken meydana gelebiliyor.

Ölüm süreci hem bu durumu yaşayan kişi hem de çevresi için oldukça zorlu anlar oluşturabiliyor.

Ani gelişen ölümlerde ölen kişinin çevresi bu durumda çok daha fazla zarar görüyor. Uzmanlar ölümün saatler önce vücutta belirli işaretler verdiğini söyleyerek bu işaretlere göre kendinizi hazırlayabileceğinizi belirtiyor.

İşaretler çok önceden görülmeye başlayabilir

İşaretleri fark etmek, aile üyeleri için zihinsel ve duygusal olarak zorlayıcı olsa da, onları daha rahat ve hazırlıklı hale getirmek için sevilen birinin ölümünü tespit etmek faydalı olabilir. Web MD, bir kişinin ölmesinden bir ila üç ay önce semptomları listeledi ve doktor Carol DerSarkissian tarafından gözden geçirildi.

Çocukların ve yaşlıların belirtileri farklılık gösteriyor

İlk işaretler, sevdiklerinizin daha az yemesini ve içmesini içerir. Yaşlı insanlar bu süreçte daha az konuşmaya eğilimliyken, bir çocuk bunun tersini yapabilir ve çok daha fazla konuşabilir.

Renk değişimlerine dikkat

Bunların birçoğu daha fazla dinlenme eğilimi gibi şaşırtıcı olmasa da, dizlerinin, ayaklarının ve ellerinin alacalı mavimsi-mora dönüşmesi gibi diğerleri daha az belirgindi.

Son saatlerde diz, ayak ve el önemli bölgeler arasında

İnsanlar son saatlerine yaklaştıkça, "dizlerindeki, ayaklarındaki ve ellerindeki derileri" "benekli mavimsi-mor"a dönüşebilir ve nefes almakta güçlük çekmeye başlayabilirler. Bu noktada vücut ısıları düşebilir, idrara çıkmayı ve bağırsak hareketlerini durdurabilirler.

Sürekli olarak yorgun ve bitkin hissediliyor

Daha belirgin olan belirtiler, ölmeden bir ila iki hafta önce gerçekleşiyor. Bu noktada, Web MD, "Kişi kendini sürekli yorgun ve bitkin hissedebilir, bu durum o kadar yoğun yaşanır ki yatağından çıkamaz" dedi ve uyku düzeninde bir değişiklik yaşayabileceğini ekledi.

Halüsinasyon görmeye başlayabiliyor

Bu noktada yemek yeme alışkanlıkları da değişiyor. Ölecek kişinin iştahı çok daha fazla kapanıyor ve susuzluk yaşasa bile su içme de zorluk çekebiliyor. Zihinsel değişiklikler, kafa karışıklığını veya kişinin bir çeşit sersemlemiş gibi görünmesini ve halüsinasyonları içerebilir.

Yanıt vermese bile sizi hissedebilir

İngiltere'nin en büyük yaşam sonu yardım kuruluşu Marie Curie, kişinin kendisiyle konuştuğunda veya onlara dokunduğunda yanıt vermeyebileceğini, ancak yine de sizi hissedebileceğini veya duyabileceğini ve varlığınızla rahatlayabileceğini söyledi.