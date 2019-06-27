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En dijital zirvede ucuz internet konuşulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı G20 Zirvesi’nde dijital ekonomi odaklı yapılacak görüşmeler öne çıkacak.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:41
En dijital zirvede ucuz internet konuşulacak

 Akit  Ekonomi 

Yarın Japonya’nın Osaka şehrinde yapılacak G20 Zirvesi’ne dijital dünyası damgasını vuracak. Geleceğin dijital ekonomisini masaya yatıracak olan liderlerin konuları arasında yapay zeka, dijital güvenlik, serbest veri dolaşımı ve inovasyon var.

Ekonomi ön plana çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı zirvede, dijital ekonomi odaklı yapılacak görüşmeler öne çıkacak. Toplantılarda halkın dijital teknolojilere ve ekonomiye olan güvenini güçlendirmenin yolları da tartışılacak. Güvenlik boşluklarının giderilmesi ve güvenli internetin hükümetlerin hizmet sunumundaki rolünü konu alan gelişmeler de gündeme gelecek.

G20 2030 eylem planı

G20’nin ‘2025’e kadar internete tüm insanlar tarafından uygun fiyatlı erişimi’ ortak hedefinin teşvik edilmesi konusunda hangi sonuca varılacağı ise merak konusu. Zira geçen hafta Japonya’da gerçekleştirilen toplantılarda, dijitalleşmenin faydalarını küresel olarak paylaşmak için G20 2030 eylem planına atıfta bulunularak, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak ve kimseyi geride bırakmamaktan söz ediliyordu. Bu amaçla, zirvede, G20 Dijital Politikalar Platformu kullanılarak, problemleri çözme konusundaki deneyimlerin paylaşılması da planlanıyor. Zirvede açılması beklenen dosyaların konu başlıkları için geçtiğimiz hafta Japonya’da bir araya gelen 20 ülkenin hükümet temsilcileri, uyum içinde hazırlanıp, kamuoyuna açıklanacak bir bildirinin ortaya çıkmasında rol oynadılar.

Ön hazırlıklar tamamlandı

İnsan merkezli gelecek toplumu, güvene dayalı serbest veri dolaşımı, insan merkezli yapay zeka, yönetişim inovasyonu-dijital ekonomide esnek politika yaklaşımları, dijital ekonomide güvenlik, dijital eşitsizlikle mücadele edilmesi ve dijitalleşmenin teşvik edilmesi, sektörlerin dijital dönüşümü ve akıllı şehirlerin gündeme getirildiği toplantıda, Türkiye’yi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan temsil etmişti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:41
  1. Japonya
  2. G20 Zirvesi
  3. Geleceğin dijital ekonomisi
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. dijital ekonomi
  6. G20 2030 eylem planı
  7. G20 Dijital Politikalar Platformu
  8. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  9. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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