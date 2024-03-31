  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Temmuzda asgari ücret ve emekli zammı olacak mı?

Batı yine bildiğiniz gibi... Ukrayna'da bir hastanenin bodrum katında bulundu! Bebeklerde de denemişler

Selçuk Bayraktar yerel seçimlere saatler kala ilan etti: Erdoğan isterse bunu belki yapabilirim

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı kendisine oy veremeyecek

20 tane Milli Muharip Uçak Kaan geliyor! Temel Kotil 'Zorun zorunu yaptık' diyerek duyurdu

NATO'dan uyarılar üzerine açıklama: Hiçbir belirti yok

En özel haberler en güncel yorumlar! Seçimin nabzı Akit TV'de ve yeniakit.com.tr'de atacak

Taslak hazır! Türkiye'ye sunulacak

En çok altını olan ülkeler listesi güncellendi! Çılgınlar gibi altın toplayan Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

Diyarbakır'daki petrol kuyusundan kötü haber! Ekipler acil olarak harekete geçti
Yerel En çok seçmenin kayıtlı olduğu okulda, oy verme yoğunluğu havadan görüntülendi
Yerel

En çok seçmenin kayıtlı olduğu okulda, oy verme yoğunluğu havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-03-31 10:16:00 -

Avcılar’da 19 bin 249 vatandaşın kayıtlı olduğu Avcılar Leyla Bayram İlkokulu’nda yerel seçimler için oy kullanmaya gelen vatandaşların yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Türkiye’de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okullar arasında ilk sırada yer alan Avcılar Leyla Bayram İlkokulu’nda oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı. 19 bin 249 seçmenin kayıtlı olduğu okulda sabah erken saatler olmasına rağmen yoğunluk yaşandı. Her yıl nüfusun artmasıyla oy verecek kişi sayısının da artış göstermesi ile okuldaki yoğunluğun da arttığı kaydedildi. Öte yandan kimi vatandaşların görevlilerin yardımıyla tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleriyle de oy vermeye geldiği görüldü. Okul ve çevresi dron ile de görüntülendi.

Oy vermeye gelen vatandaşlardan Mehmet Yaman iyi dileklerini ileterek, “Çok kalabalık vatandaşlar akın akın geliyor katılım çok güzel harika. Bizimde hoşumuza gidiyor. Vatandaşlık görevimizi en iyi şekilde yaptık. Hayırlı olsun. Her seçimde buradayız” dedi.

Tekerlekli sandalyeyle oy vermeye gelen Halil Uzun, “Hayırlısı olsun. Kalabalıktı bu kez ikinci kez kullanacağım” diye konuştu.

İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı
İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı

Gündem

İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçim günü bile boş durmuyorlar! Metro A.Ş CHP'li görevlilere okullarda yemek dağıttı!
Seçim günü bile boş durmuyorlar! Metro A.Ş CHP'li görevlilere okullarda yemek dağıttı!

Gündem

Seçim günü bile boş durmuyorlar! Metro A.Ş CHP'li görevlilere okullarda yemek dağıttı!

Bursa'da seçim tartışması can aldı! Kuzenler arasında kavga çıktı
Bursa'da seçim tartışması can aldı! Kuzenler arasında kavga çıktı

Yerel

Bursa'da seçim tartışması can aldı! Kuzenler arasında kavga çıktı

YSK Başkanı Yener'den seçim açıklaması: Oy verme sorunsuz devam ediyor
YSK Başkanı Yener'den seçim açıklaması: Oy verme sorunsuz devam ediyor

Gündem

YSK Başkanı Yener'den seçim açıklaması: Oy verme sorunsuz devam ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23