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Dünya En çok parayı bu meslekler kazanıyor!
Dünya

En çok parayı bu meslekler kazanıyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-27 16:26:00 -
En çok parayı bu meslekler kazanıyor!

Online iş platformu Stepstone, Almanya’daki yaklaşık 921.973 kişinin maaşını analiz etti ve bu verilere dayanarak bir maaş raporu yayınladı. Meslek gruplarına göre en çok kazananlar doktorlar, bankacılar ve mühendisler oldu.

Online iş platformu Stepstone, Almanya’daki yaklaşık 921.973 kişinin maaşını analiz etti ve bu verilere dayanarak bir maaş raporu yayınladı.

Araştırmada yaş, cinsiyet ve üniversite mezuniyetinin yanı sıra ilgili ekonomik sektör ve eyaletler arasındaki farklılıklar da dikkate alındı.

LİSTENİN BAŞINDA DOKTORLAR VAR

Peki hangi meslek grubu, maaş listesinin başında yer alıyor?

Meslek gruplarına göre doktorlar, bankacılar ve mühendisler en çok kazananlar durumunda.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MesleklerOrtalama maaş (brüt) 
Doktorlar 107.250 euro  
Bankacılık, finans ve sigorta 63.000 euro  
Mühendislik 60.250 euro  
Danışmanlık 59.750 euro  
BT sektörü 59.000 euro  
Pazarlama ve Halkla İlişkiler 57.000 euro  
İnsan Kaynakları 55.000 euro  
Dağıtım 50.750 euro  
El sanatları 43.500 euro  
Sağlık ve sosyal bakım 42.500 euro  
Lojistik 43.750 euro  
Toptan ve perakende 40.250 euro  
Gastronomi ve otel endüstrisi 39.750 euro  

(patronlardunyasi.com)

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