En çok parayı bu meslekler kazanıyor!

Online iş platformu Stepstone, Almanya’daki yaklaşık 921.973 kişinin maaşını analiz etti ve bu verilere dayanarak bir maaş raporu yayınladı.

Araştırmada yaş, cinsiyet ve üniversite mezuniyetinin yanı sıra ilgili ekonomik sektör ve eyaletler arasındaki farklılıklar da dikkate alındı.

LİSTENİN BAŞINDA DOKTORLAR VAR

Peki hangi meslek grubu, maaş listesinin başında yer alıyor?

Meslek gruplarına göre doktorlar, bankacılar ve mühendisler en çok kazananlar durumunda.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meslekler Ortalama maaş (brüt) Doktorlar 107.250 euro Bankacılık, finans ve sigorta 63.000 euro Mühendislik 60.250 euro Danışmanlık 59.750 euro BT sektörü 59.000 euro Pazarlama ve Halkla İlişkiler 57.000 euro İnsan Kaynakları 55.000 euro Dağıtım 50.750 euro El sanatları 43.500 euro Sağlık ve sosyal bakım 42.500 euro Lojistik 43.750 euro Toptan ve perakende 40.250 euro Gastronomi ve otel endüstrisi 39.750 euro

(patronlardunyasi.com)