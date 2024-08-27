En çok parayı bu meslekler kazanıyor!
Online iş platformu Stepstone, Almanya’daki yaklaşık 921.973 kişinin maaşını analiz etti ve bu verilere dayanarak bir maaş raporu yayınladı. Meslek gruplarına göre en çok kazananlar doktorlar, bankacılar ve mühendisler oldu.
Online iş platformu Stepstone, Almanya’daki yaklaşık 921.973 kişinin maaşını analiz etti ve bu verilere dayanarak bir maaş raporu yayınladı.
Araştırmada yaş, cinsiyet ve üniversite mezuniyetinin yanı sıra ilgili ekonomik sektör ve eyaletler arasındaki farklılıklar da dikkate alındı.
LİSTENİN BAŞINDA DOKTORLAR VAR
Peki hangi meslek grubu, maaş listesinin başında yer alıyor?
Meslek gruplarına göre doktorlar, bankacılar ve mühendisler en çok kazananlar durumunda.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
|Meslekler
|Ortalama maaş (brüt)
|Doktorlar
|107.250 euro
|Bankacılık, finans ve sigorta
|63.000 euro
|Mühendislik
|60.250 euro
|Danışmanlık
|59.750 euro
|BT sektörü
|59.000 euro
|Pazarlama ve Halkla İlişkiler
|57.000 euro
|İnsan Kaynakları
|55.000 euro
|Dağıtım
|50.750 euro
|El sanatları
|43.500 euro
|Sağlık ve sosyal bakım
|42.500 euro
|Lojistik
|43.750 euro
|Toptan ve perakende
|40.250 euro
|Gastronomi ve otel endüstrisi
|39.750 euro
(patronlardunyasi.com)