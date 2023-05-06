En çok da zenginler 'açız' diyor!

Sosyal medyada hızla yayılan bir videodaki vatandaşın şu tespiti öne çıktı: Türkiye'nin en zenginleri CHP'liler.

Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar gibi Kılıçdaroğlu yandaşı kişilerin ülkenin sayılı zenginleri arasında olduğunu belirten vatandaş, "Ama en çok da bunlar açız diyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem olan videoda, vatandaşın şu tespiti de yer aldı:

Anadolu'da kimse, gerçekten zor durumda da olsa açım demez.