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En çok borcu olan ülkeler listesi yayınlandı! Türkiye'nin sırası...

Gayrisafi yurt içi hasılasına oranla borcu en fazla olan ülkeler listesi açıklandı. Yapılan analizde ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler ilk 20'de yer aldı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 21:22
En çok borcu olan ülkeler listesi yayınlandı! Türkiye'nin sırası...

Uluslararası finansal danışmanlık şirketi McKinsey, 47 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeyi borçlarına göre sıraladı.

TÜRKİYE 38. SIRADA

McKinsey tarafından yapılan sıralama, gayri safi yurtiçi hasıla oranına göre derlendi.

Oranlamada, hanehalkı, (bankalara, TOKİ, varlık yönetim şirketlerine ve vergi borçları)finans dışı şirketler toplamı baz alındı.

Türkiye, gayrisafi yurt içi hasılasına oranla borcu en yüksek ülkeler sıralamasında yüzde 104 ile 38. sırada yer aldı.

38 - Türkiye (Borç/GSYH) ------ yüzde 104

DÜNYA DEVLERİ SINIFTA KALDI

1 - Japonya  (Borç/GSYH) ----- yüzde 400

2 - İrlanda  (Borç/GSYH) ----- yüzde 390

3 - Singapur  (Borç/GSYH) ----- yüzde 382

4 - Portekiz (Borç/GSYH) ----- yüzde 358

5 - Belçika (Borç/GSYH) ----- yüzde 327

6 - Hollanda (Borç/GSYH) ----- yüzde 325

7 - Yunanistan (Borç/GSYH) ----- yüzde 317

8 - İspanya (Borç/GSYH) ----- yüzde 313

9 - Danimarka (Borç/GSYH) ----- yüzde 302

10 - İsveç (Borç/GSYH) ----- yüzde 290

11 - Fransa (Borç/GSYH) ----- yüzde 280

12- İtalya (Borç/GSYH) ----- yüzde 259

13 - İngiltere (Borç/GSYH) ----- yüzde 252

14 - Norveç (Borç/GSYH) ----- yüzde 244

15 - Fillandiya (Borç/GSYH) ----- yüzde 238

16 - ABD (Borç/GSYH) ----- yüzde 233

17 - Güney Kore (Borç/GSYH) ----- yüzde 231

18 - Macaristan (Borç/GSYH) ----- yüzde 225

19 - Avusturya (Borç/GSYH) ----- yüzde 225

20 - Malezya (Borç/GSYH) ----- yüzde 222

21 - Kanada (Borç/GSYH) ----- yüzde 221

22 - Çin (Borç/GSYH) ----- yüzde 217

23 - Avusturalya (Borç/GSYH) ----- yüzde 213

24 - Almanya (Borç/GSYH) ----- yüzde 118

25 - Tayland (Borç/GSYH) ----- yüzde 187

26 - İsrail (Borç/GSYH) ----- yüzde 178

27 - Slovakya (Borç/GSYH) ----- yüzde 151

28 - Vietnam (Borç/GSYH) ----- yüzde 146

29 - Fas (Borç/GSYH) ----- yüzde 136

30 - Şili (Borç/GSYH) ----- yüzde 136

31 - Polonya (Borç/GSYH) ----- yüzde 134

32 – Güney Afrika (Borç/GSYH) ----- yüzde 133

33 – Çek Cumhuriyeti (Borç/GSYH) ----- yüzde 128

34 - Brezilya (Borç/GSYH) ----- yüzde 128

35 - Hindistan (Borç/GSYH) ----- yüzde 120

36 - Filipinler (Borç/GSYH) ----- yüzde 116

37 - Mısır (Borç/GSYH) ----- yüzde 106

38 - Türkiye (Borç/GSYH) ----- yüzde 104

39 - Romanya (Borç/GSYH) ----- yüzde 104

40 - Endonezya (Borç/GSYH) ----- yüzde 88

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 21:22
  1. En çok borcu olan ülkeler listesi yayınlandı
  2. türkiye
  3. abd
  4. ingiltere
  5. fransa
  6. almanya
  7. italya
  8. ispanya
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