En çok borcu olan ülkeler listesi yayınlandı! Türkiye'nin sırası...
Gayrisafi yurt içi hasılasına oranla borcu en fazla olan ülkeler listesi açıklandı. Yapılan analizde ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler ilk 20'de yer aldı.07 Temmuz 2018 Cumartesi 21:22
Uluslararası finansal danışmanlık şirketi McKinsey, 47 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeyi borçlarına göre sıraladı.
TÜRKİYE 38. SIRADA
McKinsey tarafından yapılan sıralama, gayri safi yurtiçi hasıla oranına göre derlendi.
Oranlamada, hanehalkı, (bankalara, TOKİ, varlık yönetim şirketlerine ve vergi borçları)finans dışı şirketler toplamı baz alındı.
Türkiye, gayrisafi yurt içi hasılasına oranla borcu en yüksek ülkeler sıralamasında yüzde 104 ile 38. sırada yer aldı.
38 - Türkiye (Borç/GSYH) ------ yüzde 104
DÜNYA DEVLERİ SINIFTA KALDI
1 - Japonya (Borç/GSYH) ----- yüzde 400
2 - İrlanda (Borç/GSYH) ----- yüzde 390
3 - Singapur (Borç/GSYH) ----- yüzde 382
4 - Portekiz (Borç/GSYH) ----- yüzde 358
5 - Belçika (Borç/GSYH) ----- yüzde 327
6 - Hollanda (Borç/GSYH) ----- yüzde 325
7 - Yunanistan (Borç/GSYH) ----- yüzde 317
8 - İspanya (Borç/GSYH) ----- yüzde 313
9 - Danimarka (Borç/GSYH) ----- yüzde 302
10 - İsveç (Borç/GSYH) ----- yüzde 290
11 - Fransa (Borç/GSYH) ----- yüzde 280
12- İtalya (Borç/GSYH) ----- yüzde 259
13 - İngiltere (Borç/GSYH) ----- yüzde 252
14 - Norveç (Borç/GSYH) ----- yüzde 244
15 - Fillandiya (Borç/GSYH) ----- yüzde 238
16 - ABD (Borç/GSYH) ----- yüzde 233
17 - Güney Kore (Borç/GSYH) ----- yüzde 231
18 - Macaristan (Borç/GSYH) ----- yüzde 225
19 - Avusturya (Borç/GSYH) ----- yüzde 225
20 - Malezya (Borç/GSYH) ----- yüzde 222
21 - Kanada (Borç/GSYH) ----- yüzde 221
22 - Çin (Borç/GSYH) ----- yüzde 217
23 - Avusturalya (Borç/GSYH) ----- yüzde 213
24 - Almanya (Borç/GSYH) ----- yüzde 118
25 - Tayland (Borç/GSYH) ----- yüzde 187
26 - İsrail (Borç/GSYH) ----- yüzde 178
27 - Slovakya (Borç/GSYH) ----- yüzde 151
28 - Vietnam (Borç/GSYH) ----- yüzde 146
29 - Fas (Borç/GSYH) ----- yüzde 136
30 - Şili (Borç/GSYH) ----- yüzde 136
31 - Polonya (Borç/GSYH) ----- yüzde 134
32 – Güney Afrika (Borç/GSYH) ----- yüzde 133
33 – Çek Cumhuriyeti (Borç/GSYH) ----- yüzde 128
34 - Brezilya (Borç/GSYH) ----- yüzde 128
35 - Hindistan (Borç/GSYH) ----- yüzde 120
36 - Filipinler (Borç/GSYH) ----- yüzde 116
37 - Mısır (Borç/GSYH) ----- yüzde 106
38 - Türkiye (Borç/GSYH) ----- yüzde 104
39 - Romanya (Borç/GSYH) ----- yüzde 104
40 - Endonezya (Borç/GSYH) ----- yüzde 88
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