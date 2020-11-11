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Aktüel En büyük tarım işletmesinde 17 bin 900 fıstık fidesi toprakla buluştu
Aktüel

En büyük tarım işletmesinde 17 bin 900 fıstık fidesi toprakla buluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:11:42 -
En büyük tarım işletmesinde 17 bin 900 fıstık fidesi toprakla buluştu

ŞANLIURFA (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde fidanlar toprakla buluştu.

Alan açısından Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, fidan dikim töreni düzenledi.

TİGEM personelince işletmedeki 1150 dekarlık alanda 17 bin 900 fıstık fidesi toprakla buluşturuldu.

Ceylanpınar TİGEM Müdür Yardımcısı Mustafa Okyay, işletmelerinin kurulduğu günden bu yana öncelikli olarak ekolojik dengeye önem verdiklerini ve düzenli olarak ağaçlandırma çalışması yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen fidan dikim kampanyası kapsamında işletmede 17 bin 900 fıstık fidesini toprakla buluşturmaya başladıklarını aktaran Okyay, hedeflerinin her yıl devam edecek olan çalışmalarla mevcut ağaç sayısını düzenli olarak artırmak olduğunu kaydetti.


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