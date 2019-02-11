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En büyük anlaşma imzalandı: Tam 50 milyar dolar

Avustralya, Fransa ile 12 adet son teknoloji denizaltı üretimi için tam 50 milyar dolarlık stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 09:54
En büyük anlaşma imzalandı: Tam 50 milyar dolar

Pasifik’teki gücünü artırmak isteyen Avustralya yönetiminin, son teknolojiyle donatılmış 12 adet denizaltı üretimi için Fransa ile 50 milyar dolar değerinde “stratejik ortaklık” anlaşması imzaladığı açıklandı.

Avustralya’nın başkenti Canberra’da düzenlenen törende konuşan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, AFP’de yer alan habere göre, söz konusu anlaşmayı “gözü pek” olarak nitelendirerek, bunun “Avustralya’nın barış zamanında savunmaya yaptığı en büyük yatırım” olduğunu söyledi.

Fransa’da devlet destekli Naval Group konsorsiyumu ile imzalanan anlaşma, ilerleyen yıllarda 12 adet “saldırı sınıfı” denizaltı üretimini öngörüyor. Anlaşma kapsamında ilk denizaltının 2030’ların başında teslim edilmesi bekleniyor.

Söz konusu anlaşma Avustralya’nın en büyük savunma üretimi projesi olmasının yanı sıra Fransız gemi üretimi firması Naval Group’un da en büyük dış satışı olarak kayıtlara geçti.

“Artık çok geç''

Avustralya’nın kuzeyindeki ve doğusundaki suların ABD, Çin ve bölgesel aktörler tarafından epeydir güç sahası olarak kullanılmaya başlandığını söyleyen uzmanlar, Avustralya’nın böylesi bir adımı atmakta çok geç kaldığını belirtti.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:54
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