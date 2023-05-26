TAHSİN HAN

Batı basını Türkiye’deki seçimi yakından takip ederken İngiltere merkezli middleeasteye yine çok çarpıcı bir analize imza attı. David Hearts’ın kaleme aldığı analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk turdaki başarısıyla batılı tüm uzmanları yanıttığını ve muhalefetin de ancak 4 günde toparlanabildiğini belirtti. İşte analizdeki çarpıcı bölümler: “Batılı düşünürler, arzu ettikleri sonuçları vermediği için Türk demokrasisinin gücünü fark edemediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundaki performansı muhalefeti o kadar şok etti ki toparlanmaları dört gün sürdü. Sonunda başkan adayları “Buradayım” diye bağıran bir video ile çıktı, masaya vurarak. Mutfağından kampanya mesajlarını filme alan Gandi geride kalmıştı. Kalp emojileri ve fikir birliği arayışı geride kalmıştı.

Ülkedeki en savunmasızların sırtından iktidara gelmeye çalışan ucuz bir milliyetçi rolüne bürünüp, 3.6 milyon mülteciyi geri göndermeyi vaad etti.

Sonra reklam panolarına kampanya afişleri asıldı: ‘Suriyeliler gi-de-çek! Karar ver!’

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan ise onları briket evler yaparak gönüllü geri göndermeyi planlıyor.

Bu konuda kime daha çok güvenirim? Korkuyu bir kampanyada silah olarak kullanan bir adama (Kılıçdaroğlu) mı yoksa zorla geri göndermenin İslam dışı olduğunu söyleyen bir adama (Erdoğan) mı? Cevap, Erdoğan’a güvenirim.

Modern altyapısı, hastaneleri ve gelişmekte olan üniversiteleriyle Türkiye’yi bugünkü haline getiren biri varsa, o da Erdoğan’dır. İyisiyle kötüsüyle, bu adam modern ulusu şekillendirdi. Erdoğan ekonomi ve dış politikada biraz daha başarılı olursa; bu, Batı medyasının Türkiye’nin diktatörlük yolunda olduğunu anırmasını engelleyemez ancak onları gerçeklikten uzaklaştırır. Türkiye’deki rekor katılımlı seçimi Erdoğan’a otokrat diyen ülkelerdeki seçimlerle karşılaştırın; Türkiye’deki katılımlar Fransa, İngiltere ve ABD’dekileri gölgede bırakıyor.

Gerçek şu ki, Erdoğan Ortadoğu’daki en başarılı ve en bağımsız lider ve Batı artık bunu düzeltmek için ordu ve savaş gemileri gönderemez. ABD Başkanı Joe Biden’ın Türk muhalefetine verdiği destek sadece anlamsız değil. Aktif olarak ters tepmiş olabilir. Bir gün, bir ABD başkanı bundan ders çıkarabilir.”