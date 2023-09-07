En az lise mezunu ve 18.500 TL maaşı var! 81 ilde bekçi alımları başladı

Eylül ayıyla birlikte İŞKUR tarafından yayımlanan personel alım ilanına göre, Türkiye genelinde bekçi alımlarının başladığı öğrenildi. Bu alımların iş arayanlar için önemli bir fırsat sunduğunu söyleyebiliriz. Peki, bekçi alımlarına başvuru yapmak isteyenler hangi şartları karşılamalı ve nasıl başvuruda bulunmalı?

İŞKUR'un bekçi alımları, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bekçi pozisyonu, belirli şartları karşılayan adaylar için yeni bir iş imkanı olabilir. Başvuru sürecinde gerekli şartları dikkate alarak başvurunuzu yapabilir ve iş arayışınıza yeni bir yönelim verebilirsiniz.

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ilanlara ulaşarak başvurularınızı tamamlayabilirsiniz. Unutmayın, iş arayışında olan herkese yeni bir başlangıç fırsatı sunabilirsiniz.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Bekçi pozisyonuna başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir:

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: İlk olarak, bekçi pozisyonuna başvuracak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

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b) En Az Lise Mezunu Olmak: Bekçi pozisyonu için lise veya dengi okul mezunu olmak gerekmektedir.

c) Minimum Boy Kriteri: Başvuru yapacak kişilerin en az 167 cm boyunda olmaları şartı aranmaktadır.

d) Beden Kitle İndeksi: Adayların beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması gerekmektedir.

e) İkamet Şartı: Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak gerekmektedir.

f) Askerlik Durumu: Askerlik ödevini tamamlamış olmak gerekmektedir.

g) Yaş Şartları: Başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak gerekmektedir.

h) Adli Sicil Kaydı: Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almış olmamak, affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak gerekmektedir.

i) Kötü Şöhret Durumu: Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak gerekmektedir.

j) Kamu Haklarından Mahrumiyet: Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak gerekmektedir.

k) Memuriyete Engel Durum: Memuriyete engel bir hali bulunmamak gerekmektedir.

l) Silah Taşıma Yetkisi: Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak gerekmektedir.

Bu şartları karşılayan adaylar, İŞKUR'un bekçi alım ilanlarına başvuru yapabilirler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İŞKUR'un bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İlk olarak, İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yapın.

Ardından, "Mahalle ve Çarşı bekçisi" veya "İş Yeri/İnşaat bekçisi" gibi uygun anahtar kelimelerle arama yapın.

İlgilendiğiniz ilanı bulun ve ilanın başvuru tarihini ve detaylarını dikkatlice okuyun.

Başvurunuzu online olarak tamamlayın.

İlanların Yayınlandığı İller

İŞKUR üzerinden yayınlanan bekçi ilanları farklı illerde bulunmaktadır. İşte bazı illerde yayınlanan bekçi ilanlarının örnekleri: Konya, Karaman, Ankara, Antalya, Muğla, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kahramanmaraş, Malatya, Kırşehir, Adana, Osmaniye, Aydın ve Erzurum gibi iller.