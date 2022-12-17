En az lise mezunu 1200 personel alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1200 personel alımı yapılacağını duyurdu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından duyurulan ilana göre adaylar kadrolara yerleştirilecek. Başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi 'AİS' üzerinden yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 16 Aralık Cuma günü başladı. Başvuru işlemleri 20 Aralık 2022 saat 23.59'da sona erecek.

Lise mezunu personel alımı branş ve kadro dağılımı şöyle:

Aşçı Yardımcısı 2

Garson 12

Bahçıvan 5

Boyacı 1

Sıhhi tesisatçı 2

Kaloriferci 4

Temizlik görevlisi 71

Mutfak Görevlisi 4

Elektrik teknisyeni 1

Ön lisans mezunu personel alımı branş ve kadro dağılımı şöyle:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 45

Büro Personeli (Adalet, muhasebe, bilgisayar) 16

Aşçı 4

Tekniker 6

Lisans mezunu personel alımı branş ve kadro dağılımı şöyle:

Mühendis (Çevre, Bilgisayar, Endüstri, Harita, Jeoloji, Gıda, İnşaat, Gemi inşaatı, makine, kimya) 40

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları:

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir.