En az 40 Boko Haram üyesi öldürüldü Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda en az 40 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonlarda en az 40 militan öldürüldü. Nijerya ordusu adına açıklama yapan Timothy Antigha, Nijerya'nın kuzeyindeki Nijer sınırı ve Borno eyaletinde düzenlenen operasyonlarda en az 40 militanın öldürüldüğünü bildirdi. Operasyonda ayrıca örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor.

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