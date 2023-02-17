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Aktüel En acı tesadüf! 17 Ağustos depreminde doğdu 24 yıl sonra Kahramanmaraş depreminde öldü
Aktüel

En acı tesadüf! 17 Ağustos depreminde doğdu 24 yıl sonra Kahramanmaraş depreminde öldü

Deprem ülkesinde yaşadığımızın en acı kanıtlarından biri de Osman Enes Baştürk'ün hikayesi oldu. 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminin meydana geldiği gün doğan Baştürk, 24 yıl sonra Gaziantep'te enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Baştürk'ün deprem sırasında kardeşine siper olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 14:31:00 -
En acı tesadüf! 17 Ağustos depreminde doğdu 24 yıl sonra Kahramanmaraş depreminde öldü

Deprem ülkesinde yaşadığımızın en acı kanıtlarından biri de Osman Enes Baştürk'ün hikayesi oldu. 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminin meydana geldiği gün doğan Baştürk, 24 yıl sonra Gaziantep'te enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Baştürk'ün deprem sırasında kardeşine siper olduğu öğrenildi.

17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan deprem sırasında Gaziantep'te sabaha karşı gözlerini dünyaya açan Osman Enes Baştürk'ün 24 yıllık hayatı, bir depremle başlayıp başka bir depremle son buldu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde kardeşini korumak isterken üstüne devrilen duvarın altında kalarak yaşamını yitiren Osman Enes'in hayat hikayesini anne Asiye Baştürk, AA muhabirine gözyaşlarıyla anlattı.

Acılı anne, gece sarsıntıyla uyandığını, eşini duvar dibine iteklediğini, çocuklarının yanına gitmeye çalışırken de üstüne duvarın devrildiğini söyledi. Deprem sırasında büyük oğlu Osman Enes ve küçük oğlu Emirhan'ın aynı odada yattığını belirten Baştürk, "Oğlum Osman Enes, 1999 yılında meydana gelen Gölcük depremi sırasında Gaziantep'te doğdu. 2023'te Nurdağı'nda depremde hayatını kaybetti. Yiğit ve dağ gibiydi, aslan parçasıydı oğlum. Oğlumu dağlar taşlar deviremezdi. Öyle pehlivan gibiydi. Kuldan gelmedi, Allah'tan geldi." dedi.

Deprem anında çocuklarına yetişmek için koştuğunu ancak yetişemediğini dile getiren Baştürk, "Osman Enes güçlü, kardeşini kurtarır dedim. Oğlum kardeşine kendisini siper etmiş ama kendisini kurtaramamış. Elini omzuna atmış. Küçük oğlum enkazın altından çıktı ama o çıkamadı. Osman Enes doğduğu gece ameliyattan çıktığımda hastanede jeneratörler çalışıyordu, 'Bunlar niye çalışıyor?' diye sorduğumda 'İstanbul'da deprem olmuş.' demişlerdi. O depremde doğdu, bu depremde hayatını kaybetti. İçim yanıyor." diye konuştu.

Depremden yaralı kurtarılan Emirhan Baştürk ise deprem gecesi ağabeyiyle aynı odada uyuduğunu aktardı.

Deprem anında çok korktuğunu ifade eden Baştürk, o anları şöyle anlattı:

"Deprem olunca birbirimize sarıldık. O sırada 1-2 dakikalığına bayılmışım. Binanın yıkılma sesini duydum. Bina komple çöktü. Ağabeyim dibimde ölü şekilde. Babamın sesi dışarıdan, annemin sesi içeriden geliyordu. Anneme seslendim, bana cevap verdi. Annem bana 'Ağabeyin nasıl?' dedi, ben de 'Ondan ses gelmiyor.' dedim. 'Çimdikle' dedi çimdikledim ama tepki vermedi. Elini oynattım ama boşa sallanıyordu. Ağabeyim deprem anında kendini bana siper etti."

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