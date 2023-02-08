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Gündem En acı çağrı: Kefen de ekleyin...
Gündem

En acı çağrı: Kefen de ekleyin...

Türkiye 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan depremlerle sarsıldı. Milyonlarca kişiyi etkileyen, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremde saatler geçtikçe enkaz altında kalanlar için umutlar da tükeniyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 15:18:00 - 2023-02-08 15:20:14
En acı çağrı: Kefen de ekleyin...

Türkiye 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan depremlerle sarsıldı. Milyonlarca kişiyi etkileyen, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremde saatler geçtikçe enkaz altında kalanlar için umutlar da tükeniyor.

Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremle ilgili yapılan bir çağrı yürekleri burktu. Bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ''yardımlara kefen de ekleyin'' çağrısında bulunuldu. Paylaşımda, ''Nasıl söylenir bilmiyorum ama hastanelerde kefen bitti. Az önce aradı nevresim çarşaf olur mu diye fetva istiyor cenaze sahipleri. Lütfen yardımların içine kefen ekleyin.'' denildi.

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