0553 313 94 23

En acı bayramı yaşadılar

Bodrum’da aldığı ev yüzünden pompalı tüfek ile vurulan genç kadının cenazesinde gözyaşları sel oldu.

11 Ağustos 2019 Pazar 16:03
En acı bayramı yaşadılar

Bodrum’da aldığı ev yüzünden pompalı tüfek ile vurulan genç kadının cenazesinde gözyaşları sel oldu.


Turgutreis mahallesinde 40 yaşındaki Arzu Ertan icradan aldığı ev yüzünde Fikret Bayırlı tarafından pompalı tüfek ile öldürülmüştü. Amerika’daki erkek kardeşi için bekletilen Ertan’ın cenazesi Kurban Bayramı’nın 1’inci günü Turgutreis yalı camiinde kılınan cenaze namazının ardından Akçalan mezarlığına defnedildi. Ertan’ın sevenleri gözyaşlarına boğulurken genç kadının babası ise güçlükle ayakta durduğu görüldü



Ev aldı canından oldu


Turgutreis Bahçelievler Mahallesi’nde 9 Ağustos günü öğleden sonra yaşanan olayda, yaklaşık 4 ay önce Fikret Bayırlı adlı şahsın evi icra ile satın alan bir çocuk annesi Arzu Ertan, Fikret Bayırlı’nın evi tahliye etmesini istedi. Evi satılmasına rağmen boşaltmayan Fikret Bayırlı ile evi satın alan Ertan tartışmaya başladı. Tartışmada eline pompalı tüfek alan Bayırlı, Arzu Ertan’ı vurarak ağır şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan Arzu Ertan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Fikret Bayırlı ise suç aleti ruhsatsız silahla Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı’na giderek teslim oldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Fikret Bayırlı, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çerçi vatandaşlar ile bayramlaştı
    1. Başkan Çerçi vatandaşlar ile..
    2. Şüpheli bir şahsın üzerinde ruhsatsız..
    3. Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet..
    4. Cizre Kaymakamı Arıcan ilçe halkı ile..
    5. Manisa protokolü bayramlaştı
    6. Diyarbakır protokolü halkla bayramlaştı
    7. TDV bayram sevincini 149 ülkede..
    8. Çamlıca Gişeler’de sıkışmalı kaza: 3..
    9. Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim..
    10. Metrobüs durağında yürekler ağza geldi
    11. Balıkesir’de resmi bayramlaşma
    12. Başkan Yılmaz, personelle bayramlaştı
    13. TDV, Kırgız Müslümanların yüzünü..
    14. Kurban keserken kimsenin aklına..
    15. Kayserispor-Alanyaspor maçı biletleri..
    16. Tanzanya’da ölü sayısı 68’e çıktı
    17. Gaziantep’te trafik kazası: 2 ölü
    18. Kayserispor Basın Sözcüsü Taşçı:
    19. Vali Su, trafik denetimlerine katıldı
    20. Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi..
    21. ABD'nin neden S-400 almamızı..
    22. Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı..
    23. Netanyahu’nun oğlundan Wilders'in..
    24. Boksta 9 madalya
    25. Adana'da feci olay! Annenin feryatları..
    26. En acı bayramı yaşadılar
    27. Biri sürüklendi, diğeri ucuz atlattı
    28. Husilerden "koalisyonun hava..
    29. İstanbul'da minibüs takla attı!..
    30. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?