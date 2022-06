Emzirme diyeti nedir? Emziren anneler nasıl beslenmelidir? Emziren anneler için diyet

Emziren Anne Beslenmesi Nasıl Olmalıdır?

Yapılan araştırmalar gebelik ve emziklilik döneminde beslenmenin hem annenin sağlığını uzun süre koruyabilmesi hem de bebeğin sağlıklı doğması ve gelişmesi için önemli olduğunu göstermektedir. Gebelik ve emziklilik döneminde anne ve bebek sağlığının temel taşlarından birisi yeterli ve dengeli beslenmedir. Emzirme döneminde hem annenin hem de bebeğin sağlığı için beslenme düzeninin önemi fazladır. Bu süreçte bebeğin büyüme ve gelişmesinin gerçekleşmesi, anne sağlığının korunabilmesi ve süt yapılabilmesi için annenin beslenme konusunda bilinçlendirilmesi gerekir. Bu yüzden, hem sütün artması hem de kilo alımının engellenmesi için emziren anne diyeti uygulamak çok önemlidir. Aynı zamanda tüketilen besinler sütün kalitesini etkilemekte ve süt yolu ile de bebeğe geçmektedir.

Emzirme Diyeti Nedir Nasıl Yapılır?

Emzirmek, hem bebek sağlığı, hem de anne sağlığı için faydalı bir durumdur. Stresi azaltır ve bebeğinizle aranızda bir bağ oluşturur. Ayrıca anne sürü, koruyucu ve besleyici bileşiklerle doludur. Anne sütü bebek beslenmesinde 'sıvı altın' olarak bilinir. Sıvı altını üretmek için çok fazla enerji gerekir. Anne sütü üretimini desteklemek için, besleyici gıdalar tüketilmelidir. Emzirme diyeti, annenin genel sağlığını iyileştirmek için de önemlidir. Ayrıca ilk 6 ay boyunca bebeğin düzgün gelişimi için ihtiyaç duyduğu her şeyi içerir. Anne sütünün %87'si su, %3,8'i yağ, %1'i protein, %7'si karbonhidrattan oluşur. Ortalama 60-75 kcal içerir. Emzirmenin başlangıç aşamasında süt daha sulu olduğu için bebeğin susuzluğunu giderir. Ancak daha sonra gelen süt daha yoğundur.

Emzirme Diyetinde Ne Yenir?

Anne sütü oluşturmak vücut için zordur. Fazladan kalori ve yüksek düzeyli spesifik besinler gerektirir. Emzirirken öncelik vermeniz gereken bazı besleyici yiyecekler şunlardır;

*Balık ve deniz ürünleri: Somon, kabuklu deniz ürünleri, sardalya, deniz yosunu.

*Meyve ve sebzeler: Çilek, dolmalık biber, domates, lahana, brokoli, sarımsak.

*Et ve kümes hayvanları: Tavuk, kuzu eti, sakakat, sığır eti.

*Kuruyemiş ve tohumlar: Ceviz, chia tohumu, badem, keten tohumu.

*Sağlıklı yağlar: Zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, yumurta, avokado, yoğurt.

*Lif bakımından zengin nişastalar: Balkabağı, patates, tatlı patates, fasulye, mercimek, kinoa, yulaf.

*Diğer besinler: Kimchi, lahana turşusu, bitter çikolata, tofu.

Ara sıra en sevdiğiniz yiyeceklerin tadını çıkartmak sağlıklı olsa da, şekerli besinler ve fast food ürünlerinin alımını mümkün olduğunca azaltmak gerekir. Örneğin güne kahvaltılık mısır gevreği ile başlamaya alışkınsanız, üzerine çilek, fındık ezmesi ve hindistan cevizi koyduğunuz bir kase yulafla değiştirmeyi deneyin.

Emzirme Diyeti Nasıl Yapılır?

Emzirme diyetini iki gruba ayırın. 1. grup besinlerden herhangi birini tükettiğinizde, anne sütü o kadar kolay salgılanmayacaktır. Bu yüzden takviye yapmanız gerekir. 2. grup besinlerin konsantrasyonu, anne sütü konsantrasyonunu artırmaz. Ancak besin depolarını yenileyerek anne sağlığını iyileştirebilir.

Yani, 1. gruptaki besinleri almak hem sizin, hem de bebeğinizin sağlığı için önemlidir. 2. gruptaki besinler ise genelde sizin için önemlidir.

1. Grup Besinleri

B1 vitamini: Balık, tohum, fındık, fasulye

B2 vitamini: Badem, fındık, kırmızı et, peynir, yağlı balık.

B6 vitamini: Nohut, balık, kümes hayvanları, muz, kuru meyve.

B12 vitamini: Deniz ürünleri, yoğurt, yağlı balık, yumurta, yengeç, karides.

Kolin: Karaciğer, yer fıstığı, balık.

A vitamini: Havuç, koyu yapraklı sebzeler, yumurta, sakatat.

D vitamini: Morina, bazı mantarlar, güçlendirilmiş gıdalar.

Selenyum: Brezilya fıstığı, hindi, tam buğday, deniz ürünleri.

İyot: Morina balığı, süt, iyotlu tuz.

2. Grup Besinleri

Kalsiyum: Süt, peynir, yoğurt, sebze, baklagiller.

Folat: Mercimek, yapraklı yeşillikler, avokado, kuşkonmaz, fasulye.

Bakır: Deniz ürünleri, fasulye, fındık, kepekli tahıllar.

Demir: Kümes hayvanları, deniz ürünler, kırmızı et, sebze, kuru meyve.

Çinko: Kırmızı et, istiridye, kümes hayvanları, fındık, süt.

Emzirirken kaçınılması gereken besinler; Alkol, kafein, rafine şeker, fast food, inek sütü.

Emzirme Diyeti Takviyeleri

Emzirme döneminde bazı takviyeleri almak, belirli vitamin ve mineral depolarınızı yenilemeye yardımcı olur. Takviye almak, önemli besin maddelerinin alımını artırır. Ancak çoğu emziren anneler için güvenli olmayan şifalı otlar ve katkı maddeleri içeren takviyeler sağlıksız olabilir. Bu yüzden takviye kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.

Multivitaminler

B12 vitamini

Omega 3

D vitamini

Daha önce de söylediğimiz gibi bu besinleri tüketmeden ve takviye almadan önce, mutlaka doktorunuza danışın.

DOĞUM SONRASI EMZİRME SÜRECİ

Bebeğin ilk aşısı sayılan süt, doğumdan hemen sonra ilk 3-5 günde salgılanan, bileşim özellikleri ile yenidoğan bebeğin ilk günlerdeki gereksinimlerini karşılamak açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle doğumdan sonraki ilk yarım saat/bir saatte hemen bebeği emzirmeye başlamak doğru bir hareket. Bebeğin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesi yetişkinlik döneminde kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

Anne sütünün faydaları saymakla bitmiyor. Her zaman steril ve bebeğe uygun olan anne sütü, içerdiği besin ögeleri bileşimiyle bebeğin tüm gereksinimlerini karşılıyor. Sindirime yardımcı aktif enzimler içeren anne sütü enfeksiyonu önleyen bağışıklık ögeleri içeriyor. Solunum yolu ve gastrointestinal enfeksiyonların görülme oranının düşmesine yardımcı olan anne sütü, bebeğin çene ve diş gelişiminde de aktif rol oynuyor. Bebeğin bedensel, zihinsel ve psikolojik olarak sağlıklı gelişimine yardımcı olurken bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi görüyor. Emzirme dönemi aynı zamanda bebekle anne arasındaki duygusal bağı ve güveni sağlamlaştırıyor. Bebeğin çocukluk dönemi obezite riskini azaltmak için anne sütü büyük önem taşıyor. Doğal bir sakinleştirici etkisi bulunan anne sütü, bebeğin daha sakin bir ruh halinde olmasını destekliyor. Bebeklerde görülen alerji riskini azaltan anne sütü kemik, kas ve zeka gelişiminde önemli olan tüm besin ögelerini fazlasıyla içeriyor. Anne sütünün, bebeğe sağladığı önemli faydaların yanı sıra annenin sağlığına da fayda sağladığı birçok unsur bulunuyor. Doğum sonrası kilo fazlalığını atmaya yardımcı olan anne sütü, annenin meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riskini ciddi oranda azaltıyor. Annelik duygusunun yüksek biçimde hissedildiği süreçte yine emzirme süreci olarak karşımıza çıkıyor.

EMZİREN ANNELER NASIL BESLENMELİ?

Yeni doğum yapmış olan anneler, bir yandan sütü artırmak için büyüklerimizin gösterdikleri yöntemler, bir yanda arkadaş önerileri arasında genellikle duydukları her besini yemeye başlıyor. Oysa sütü artıracak olağanüstü bir besin aramaya ihtiyaç yok. Her besinden yeterli ve dengeli miktarlarda tüketildiğinde, besin çeşitliliği sağlandığında hem kilo yönetimi hem de bebek sağlıklı bir şekilde emzirebilmek için yeterli. Emziren annelere yönelik beslenme önerileri şu şekilde sıralanıyor; Et, süt, yumurta gibi proteinler kaynaklarını tüketmek, Tam tahıllı ekmek, bulgur gibi kompleks karbonhidratları tüketmek Ceviz, fındık gibi yağlı tohumların tüketimi, Taze sebze ve meyvelerin tüketimini ihmal etmemek.

Süt miktarını artırmanın en kolay yolu ise bol sıvı tüketmek. Süt, ayran, çorba, mevsim meyveleri ile hazırlanmış kompostolar, cacık ile sıvı alımını desteklemek ve en önemlisi de su tüketimini emzirme sürecinde artırmak gerekiyor. D vitamini, bebeğin kas ve kemiklerinin gelişimi için çok önemli olduğundan annenin her gün bebeğiyle birlikte gün ışığından faydalanması da büyük önem taşıyor. Annelerin doğum kilolarını vermek için çok düşük kalorili diyetleri tercih etmemesi gerekiyor. Bu diyetler süt salgılanmasını ve annenin sağlığını tehdit edecek sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Ara öğünlerde sütün besleyici değerini artıracak taze/kuru meyveler ve yoğurt, kuru yemişler ve mevsim meyveleri ile tam tahıllı sandviç ve ayran sağlıklı alternatif besinler olarak öne çıkıyor.