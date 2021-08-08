Emrecan Sabancı'nın tartıştığı lüks eğlence mekanındaki korumalı kişi kim? 

Aydın Doğan'ın da torunu olan Emrecan Sabancı'nın İstanbul Beşiktaş'ta Kuruçeşme semtindeki bir eğlence mekanında kavga yaptığı ortaya çıktı. VIP odada bulunan şahsın, devlet tarafından görevlendirilmiş polis memuru ile korunduğunun ortaya çıkması tartışmaya sebep oldu.

Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın, lüks eğlence mekanına koruması ile giden kişinin bu ayrıcalığını iptal etmesi bekleniyor.

İddiaya göre lüks eğlence mekanında tuvalet sırası bekleyen Sabancı, bir VIP odaya girdi. VIP'de eğlence mekanına gelen ve kimliği açıklanmayan kişinin koruması olan polis memuru, genç adamı odadan çıkması için uyardı. Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Olay bir süre sonra arbedeye dönüştü.

Karakolda ifade verdi

Koruma görevlisi, en yakın karakolu arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale etmek isterken, Sabancı kendisini ihbar eden polis memuruna mukavemet gösterdi. Bu sırada Sabancı, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Tehditlerine devam eden Sabancı karakola götürüldü. İfadesine başvurulan genç adam, polislerin kendisine müdahale ettiği sırada dirseğiyle boynuna bastırdıklarını, nefessiz kaldığını ileri sürdü. Polis memurları ise sinirli ve alkollü olduğunu iddia ettikleri Sabancı'nın tehdit ve hakaret ederek kendilerine fiziki müdahale etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.