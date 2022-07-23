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Biyografi Emre Ustaosmanoğlu kimdir? Emre Ustaosmanoğlu nereli?
Biyografi

Emre Ustaosmanoğlu kimdir? Emre Ustaosmanoğlu nereli?

Saadet Partisi Eyüpsultan İlçe Başkanı Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Emre Ustaosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çaya davet etmesi üzerine Emre Ustaosmanoğlu kimdir? Emre Ustaosmanoğlu nereli? soruları merak edilir oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 13:29:00 - 2022-07-23 13:30:07
Emre Ustaosmanoğlu kimdir? Emre Ustaosmanoğlu nereli?

Emre Ustaosmanoğlu, 1985 yılında Eyüp'te doğdu. Aslen Trabzon / Of nüfusuna kayıtlı olan Emre Ustaosmanoğlu, 2001 yılında eyüp imam-hatip lisesini bitirdi. Ardından Anadolu Üniversitesi işletme bölümününden mezun oldu.Ustaosmanoğlu, öğrencilik yıllarından itibaren Milli Görüş teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Reklam & Organizasyon alanında faaliyette göstermektedir. Emre Ustaosmanoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

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