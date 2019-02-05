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"Emre Mor, Celta Vigo'da kalmayı tercih etti"

- Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres:- (Emre Mor) "Sadece saha içinde değil saha dışında da kendini göstermeli. Onun daha iyi duruma gelmesi için yardımcı olmaya çalışacağız"

05 Şubat 2019 Salı 22:21
"Emre Mor, Celta Vigo'da kalmayı tercih etti"

MADRİD (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'nun sportif direktörü Felipe Minambres, disiplinsiz hareketlerinden dolayı takımdan ayrı çalışan Emre Mor'un kendini göstermesi için daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Minambres, İspanyol gazetecilere yaptığı açıklamada, Emre Mor ve Andrew Hjulsager'in ara transfer döneminde başka kulüplerden teklif aldıklarını ancak kalmaya karar verdiklerini söyledi. Minambres, Emre ile ilgili yöneltilen soruya, "Transfer teklifi aldı ama Emre Mor, Celta Vigo'da kalmayı tercih etti. Sadece saha içinde değil saha dışında da kendini göstermeli. Onun hakkında çok konuşuyoruz, o takımdaki oyunculardan biri. Şu anda bizimle birlikte değil ama olacak. Kulübe geldiğinden bu yana yaptığımız gibi onun daha iyi duruma gelmesi için yardımcı olmaya çalışacağız." cevabını verdi.

Teknik direktör Miguel Cardoso'nun kararıyla disiplinsiz hareketlerinden dolayı 23 Ocak'ta takımdan uzaklaştırılan 21 yaşındaki Türk futbolcu, halen takım arkadaşlarından ayrı antrenman yapıyor. Celta'nın tarihindeki en pahalı transfer olarak İspanya'ya gelen Emre, daha önceden iki kez benzer ceza almış ve en fazla 15 gün ayrı kaldıktan sonra takıma geri dönmüştü.

İspanyol basını, Celta Vigo ile 2022'nin haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Emre'nin gelecek 3 yıl için kulübe toplam maliyetinin yaklaşık 6 milyon avro olacağını belirtti. Galiçya bölgesinin gazeteleri, kulüp yöneticilerinin yaz döneminde Türk futbolcuyu göndermek istediğini, Emre'nin başka kulübe transfer olmaması halinde sözleşmesinin feshedilmesi seçeneğinin bile düşünüldüğünü iddia etti.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 22:21
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