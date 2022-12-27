  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Medya Emre Kongar, bunu hazmedemedi! Soda iç beybaba
Medya

Emre Kongar, bunu hazmedemedi! Soda iç beybaba

Müslümanları aşağılama görevini yıllardır sürdüren din karşıtı Cumhuriyet gazetesinin fosilleşmiş fikirli yazarlarından Emre Kongar, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi. Muhalefetin de muhafazakâr seçmenden oy tırtıklamak için destek vereceğini açıklamak zorunda kaldığı başörtüsü teklifini hazmedemeyen Kongar, "Akıl durduran bir aymazlık" başlıklı yazısında "akıl durduran bir aymazlığa" imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 10:23:00 -
Emre Kongar, bunu hazmedemedi! Soda iç beybaba

 

Müslümanları aşağılama görevini yıllardır sürdüren din karşıtı Cumhuriyet gazetesinin fosilleşmiş fikirli yazarlarından Emre Kongar, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi. Muhalefetin de muhafazakâr seçmenden oy tırtıklamak için destek vereceğini açıklamak zorunda kaldığı başörtüsü teklifini hazmedemeyen Kongar, "Akıl durduran bir aymazlık" başlıklı yazısında "akıl durduran bir aymazlığa" imza attı.

Kongar, söz konusu yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) 

1) Türkiye’de üniforma ile hizmet edilen orduda ve poliste bile çoktan kullanılmaya başlanmış olan...

2) Savcı ve yargıçların siyasal ve ideolojik tavırlarını belli etmesine rağmen yargıda dahi kullanılan...

3) “Takılsın mı takılmasın mı tartışması” çoktan siyasal gündemden düşmüş olan...

Türban takma özgürlüğü:

Muhalefet tarafından bir yasa değişikliği, iktidar tarafından da (garip sonuçlara dahi yol açabilecek) bir Anayasa değişikliği önerisi ile yeniden gündeme getirildi.

***

Bütün dünyada kadını kapatmak, örtmek isteyen iktidarlara karşı ortaya çıkan özgürlükçü eylemler ve tepkiler yaygınlaşırken...

Bütün dünyada ve Türkiye’de, tarikatların ve politikacıların din istismarlarının yol açtığı yolsuzluklar, ahlaksızlıklar kamuoyu vicdanını rahatsız ederken...

Zaten uygulamalar yoluyla çoktan çözülmüş olan ve gündemden de düşmüş bulunan bir türban sorunu için yasa ve Anayasa değişikliğini gündeme getirmek...

Akıl durduran bir aymazlık değildir de nedir?"

 

8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziya

Bu sen git kilicdar oğluna sor zottirik adam çözülmüş olan bir sorunu gündeme kim getirdi bunu o kıt aklına sor biz müslüman TÜRK MİLLETİ ve DEVLETİ yiz bizim senin gibi kit akıllının aklına ve nede çağdaş yobaz devletlerin akillarina ihtiyacımız yok ve olmayacakta biz sadece yüce mevlâmızı ve kuran-i kerimdeki emir ve yasakları biliriz gerisi teneke lakirdisi sadece boş ses sen o kit aklini ancak senin gibi kit akıllara anlatırsın zirto

nihat

itliğinden vazgeçmez. ama müslümanlar akıllarını başına toplamalı. onlara kanmamalı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23