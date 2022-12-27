Emre Kongar, bunu hazmedemedi! Soda iç beybaba

Müslümanları aşağılama görevini yıllardır sürdüren din karşıtı Cumhuriyet gazetesinin fosilleşmiş fikirli yazarlarından Emre Kongar, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi. Muhalefetin de muhafazakâr seçmenden oy tırtıklamak için destek vereceğini açıklamak zorunda kaldığı başörtüsü teklifini hazmedemeyen Kongar, "Akıl durduran bir aymazlık" başlıklı yazısında "akıl durduran bir aymazlığa" imza attı.

Kongar, söz konusu yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...)

1) Türkiye’de üniforma ile hizmet edilen orduda ve poliste bile çoktan kullanılmaya başlanmış olan...

2) Savcı ve yargıçların siyasal ve ideolojik tavırlarını belli etmesine rağmen yargıda dahi kullanılan...

3) “Takılsın mı takılmasın mı tartışması” çoktan siyasal gündemden düşmüş olan...

Türban takma özgürlüğü:

Muhalefet tarafından bir yasa değişikliği, iktidar tarafından da (garip sonuçlara dahi yol açabilecek) bir Anayasa değişikliği önerisi ile yeniden gündeme getirildi.

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Bütün dünyada kadını kapatmak, örtmek isteyen iktidarlara karşı ortaya çıkan özgürlükçü eylemler ve tepkiler yaygınlaşırken...

Bütün dünyada ve Türkiye’de, tarikatların ve politikacıların din istismarlarının yol açtığı yolsuzluklar, ahlaksızlıklar kamuoyu vicdanını rahatsız ederken...

Zaten uygulamalar yoluyla çoktan çözülmüş olan ve gündemden de düşmüş bulunan bir türban sorunu için yasa ve Anayasa değişikliğini gündeme getirmek...

Akıl durduran bir aymazlık değildir de nedir?"