Emre Kınay'ın açtığı davada takipsizlik

İYİ Parti Kadıköy eski belediye başkanı adayı olan ve seçimi kaybeden Emre Kınay’ın, kendisini çeken bir kameramana yönelik açtığı davada karar çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığı dönemde bir mekandan çıkarken kendini görüntüleyen bir kameraman hakkında 'saygınlığını rencide edip toplum nazarında küçük düşürme gerekçesiyle şikayetçi olan Kınay, ifadesinde, “"Saat 23.45’te hesabı istedik. Ödedikten sonra lavaboya gittim. Lavabo dönüşü arkadaşım Dilara Hanım'ın dezenfektan terminalinde olduğunu ve ayağının takılarak düşeceğini gördüm. Tam düşeceği sırada kendisini tuttum, kaldırdım. Müsait bir yere oturtacakken çalılığın arasından bir kameranın ışının yandığını gördüm." İfadelerini kullanmıştı.

Karar çıktı

Kınay’ın şikayeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa A. hakkında, 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan soruşturma başlatılırken, yapılan inceleme sonucu savcılık, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına karar vererek, kameraman Mustafa A. hakkında kovuşturmaya yer olmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.