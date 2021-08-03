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Gündem

Emre Kınay'dan tepki çeken ifadeler! Millete hakaret etti

Devletin orman yangınlarıyla etkin mücadelesini görmezden gelen Emre Kınay, hükümeti suçlayıp, oy veren vatandaşa da koyun benzetmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 10:10:00 -

Türkiye, orman yangınları felaketinde 1. haftayı geride bırakıyor...

Devlet, mücadelede tüm imkanlarını seferber edip yangınların büyük bir kısmı söndürürken yeni yangınlar da meydana geliyor.

Özellikle gözde tatil bölgeleri Manavgat, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere 10 ayrı bölgede yangın etkisini sürdürüyor.

Mücadelede; 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopterleri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi, yaklaşık 4800 personelin görev yaptığı açıklanırken sosyal medyada sanatçısından siyasetçisine kadar binlerce hesap dünyaya,  Türkiye'nin gücünü küçük düşümseyerek, ülkeyi dünyaya şikayet ediyor.

"Bu millet koyun mu?"

Bir dönem İyi Parti'den siyasete atılan tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay da orman yangınlarında hükümeti suçlayıp, oy veren vatandaşa da koyun benzetmesinde bulundu

Kınay, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Olacak iş değil. Utanmadan bir de hala çıkıp gözümüzün önünde yanan yangını kontrol altına aldık diyorsunuz. Aldığınız yer neresi, dibine kadar yanacak orman. Nereyi kontrol altına aldınız? Şehrin üstüne inmesini kontrol altına aldınız. Arkada yanan 100 yıllık kızılçamları, 200 yaşlarında. Zeytin ağaçları yandı.

"Niçin gıkını çıkarmıyor kimse"

Farkında mı değilsiniz? Bu millet koyun mu? Niçin gıkını çıkarmıyor kimse? Utanın artık ya, yeter"

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