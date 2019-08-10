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Emre Demir, U17 Milli takıma davet edildi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un genç yıldız oyuncusu Emre Demir, U17 Milli Takım kampına davet edildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:46
Emre Demir, U17 Milli takıma davet edildi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un genç yıldız oyuncusu Emre Demir, U17 Milli Takım kampına davet edildi.


U17 Milli Takımı 25-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ukrayna’da katılacağı Viktor Bannikov Turnuvası maçları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 15.00’de, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.


Açıklanan aday kadroda yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor’un yıldız adayı Emre Demir,Litvanya, Slovakya ve Belarus maçlarından nasıl bir performans ortaya koyacağı merak ediliyor.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:46
  1. doğa

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