Emre Çolak için Galatasaray iddiası

Galatasaray'da başlayan yerli operasyonunda gözünü yuvaya çeviren bir başka isim de Emre Çolak oldu.

Galatasaray'a geri dönüyor

Sarı kırmızılı kulübün altyapısında yetişen, uzun yıllar takıma hizmet eden ve bir süredir Avrupa’da top koşturan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Deportivo ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor. Emre Çolak’ın düşük bir bedel karşılığında da olsa Galatasaray’a geri dönmek istediği bildirildi.