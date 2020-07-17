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Spor

Emre Belözoğlu’ndan takımına şok sözler! 'Hepiniz o… ç…sunuz'

Beşiktaş maçı hazırlıkları yapan Fenerbahçe’de idmanda ortalık karıştı. Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar arasındaki kavgada küfürler havada uçuştu. Emre kendi takımına da Türkçe 'Hepiniz O… Ç…. sunuz' diye bağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 11:59:00 - 2020-07-17 12:21:53
Emre Belözoğlu’ndan takımına şok sözler! 'Hepiniz o… ç…sunuz'

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Nabil Dirar'ı idmandan kovdu. Faslı oyuncu 'Sen kimsin, bu takımın hocası mısın? Beni kovuyorsun" diyerek Emre'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine küfür ve yumruklar havada uçuştu.

Hafta sonunda oynanacak olan kritik Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dünkü idmanda gergin anlar yaşandı.

Akşam Gazetesi'nden Şafak Gözmen'in haberine göre, yeni sezonda Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, bir pozisyonda Dirar ile tartıştı. Bu tartışma sonrası takımın kaptanı olan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, sert bir şekilde Faslı oyuncuyu idmandan kovdu. Bunun üzerine Dirar 'Sen kimsin, bu takımın hocası mısın ? Beni kovuyorsun" diyerek Emre'ye tepki gösterdi.

Emre, Dırar'a küfür etti

Tecrübeli oyuncu kendisine sert bir tepki gösteren Dirar'a 'O…Ç…' diye küfür etti. Bu küfür sonrası gerginlik tavan yaptı. İki oyuncu birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu. Olayları ayırmak için Sarı-Lacivertli futbolcular araya girdi.

"Hepiniz, O.... Ç..... sunuz"

Yaşanan arbede sonrası Dirar soyunma odasına gitti. Peşinden koşan Emre'yi idareciler engelledi. Emre bu kez bütün takıma Türkçe 'Hepiniz O… Ç…. sunuz' diye bağırdı.

Nabıl Dırar'a ceza gelebilir

Sarı-Lacivertliler dün akşam saatlerinde kendisine ait sosyal medya hesabından idmandan sadece 4 fotoğraf karesi paylaştı. Derbi öncesi yaşanan bu tatsız olayın ardından Dirar'a ceza gelmesi bekleniyor.

Emre Belözoğlu gönderecek mi?

Gelecek sezon Sportif Direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu'nun bu yaşananlardan sonra Dirar'ı takımda tutup tutmayacağını önümüzdeki günler gösterecek. Dirar, sezon ortasında Fenerbahçe ile sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmıştı. Faslı oyuncu derbide görev almazsa Kanarya sağ bekte ciddi bir sorun yaşayabilir.

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Yorumlar

Serhat

Emre doğru demiş.öyle olmasalar bu halde olmazdık.hele dirar tam öylr yan gel yat tarafyarın gözüne girmek için rakip takımlara laf at
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ÇOK AYIP EMRE

HEPİNİZ KELİMESİ BİRAZ AĞIR OLMUŞ,BARİ BAZILARINIZ O....ÇOCUĞUSUNUZ DESEYDİN.
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