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Spor

Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Bakın ne olacak

Son dönemde adı A Milli futbol takım ve birçok Süper Lig ekibiyle anılan Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Bayern Münih maçını yorumlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 10:43:00 -
Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Bakın ne olacak

Son dönemde adı A Milli futbol takım ve birçok Süper Lig ekibiyle anılan Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Bayern Münih maçını yorumlayacak.

Sezon başında Fenerbahçe 'deki sportif ve teknik direktörlük görevinden ayrılan Emre Belözoğlu, yorumcu olarak yeşil sahalara dönüyor.

Maçı Melih Gümüşbıçak anlatacak

UEFA Şampiyonlar Ligi yarın dev bir maçla başlıyor. E Grubu'nda Barcelona – Bayern Münih saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Avrupa Kupaları'nın yayıncısı Exxen'de canlı olarak verilecek maçı Melih Gümüşbıçak anlatacak.

Yorumcu Emre Belözoğlu oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra teknik direktörlük konusunda kendini geliştirmek istediğini söyleyen Emre Belözoğlu ise Exxen ekranlarında karşılaşmayı yorumlayacak.

10 maçta 7 galibiyet aldı

Emre Belözoğlu, geçen sezon sportif direktör olarak Fenerbahçe'de görev yapmış, Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra son 10 maçta teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Teknik direktör olarak sarı-lacivertlilerle 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Sezonun 3. bitirilmesinin ardından Fenerbahçe ile Emre Belözoğlu'nun yolları ayrıldı.

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