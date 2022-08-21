Emre Belözoğlu'ndan şok Fenerbahçe itirafı!

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, NTV'de Kırılma Anı programına konuk oldu. Galatasaray günlerine ait flaş itiraflarda bulunan Belözoğlu, küçükken hangi takımı tuttuğunu da açıkladı.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan ilginç itiraflar geldi. Galatasaray'ın hayatındaki önemli hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcının sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Emre Belözoğlu: "Babam Fenerbahçe'liydi. Biz de Fenerbahçe'liydik. O dönem Zeytinburnu başkanı Süleyman başkan kızmıştı bana. Fenerbahçe kongre üyesiydi. Bizim de Fenerbahçe'de oynamamızı istiyordu. O dönem Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyordum." [NTV]

Emre Belözoğlu: "Küçükken YediKule'den Kadıköy'e gitmek zor oluyordu. 13 yaşındaydım. Florya daha yakın bir yerdi. Babam da Galatasaray altyapısında yetişmişti. Orada çok güzel anılar biriktirdim. Buralara gelmemde büyük emekleri vardır."

Emre Belözoğlu: "Biz tamamen doğaçlama oynadık genç takımlarda. Bütün antrenörlerimiz bizi eğitmeye çalıştı. Bülent Ünder benim için çok değerli bir hocaydı. Galatasaray gelmemde vesile olanlardan biriydi. Süreç çok çabuk gelişti. Ben doğru eğitildiğimi düşünüyorum."

Emre Belözoğlu: "Bugünlere gelmem, Fenerbahçe forması giyip kaptanlığa uzanmam, Galatasaray sayesindedir."

Emre Belözoğlu: "Mükemmel bir duyguydu. Çocukken şöhretin hazzı bambaşka. Sahaya çıkıyorsunuz sizi alkışlıyorlar. Futbol hayatımda cümlelerle anlatamayacağım duygular yaşattı. Hagi'nin yerine oyuna girmek zor bir duygu. Türkiye'de gördüğüm en büyük oyuncu Hagi'ydi. Dünyada da gördüğüm 4. ya da 5. oyuncuydu"

"TARTIŞMASIZ GALATASARAY'IN KADROSUDUR"

Emre Belözoğlu: "Cumhuriyet tarihinin gördüğü en iyi kadro, tartışmasız Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı kadrodur"

"FATİH HOCANIN BİZDE ÇOK EMEĞİ VARDIR"

Emre Belözoğlu: "Fatih Hocanın bizde çok emeği vardır. Bizim hep iyi olmamızı isterdi. Fatih Terim'i kızdırmıştım, bir sefer antrenmana geç kalmıştım. Okan Hoca'yı almaya gitmiştim. Trafiğe takıldık ve geç kaldık. Beni 3-4 gün antrenmana almadı."

Emre Belözoğlu: "Her oynadığım takımın taraftarı beni çok sevdi. 7 ay Atletico'da oynadım onlar bile beni çok sevdi. Galatasaray taraftarını da anlıyorum. Hiç hak etmediğim kadar sevgisizliği de yaşadım. Hak etmediğim kadar da sevildim."

"SADECE FENERBAHÇE BENİ GÖNDERDİ"

Emre Belözoğlu: "Oynadığım takımların hepsinden kendi isteğimle ayrıldım. Sadece Fenerbahçe beni gönderdi"

"INTER'DE BAŞKAN BENİ ÇOK SEVİYORDU"

Emre Belözoğlu: "Inter'de başkan beni çok seviyordu, kalmamı istedi. Sakatlığımı toparlayabileceğimi söyledi ancak ben gitmek istedim. En büyük pişmanlığım bu. Kasığımda problem başladı. 1-1.5 sene atlatamadım."

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR TEKLİF YAPMIŞTI"

Emre Belözoğlu: "Ben Inter'den Newcastle'a gittiğimde Fenerbahçe çok büyük bir teklif yapmıştı."

"ADNAN POLAT'LA GÖRÜŞTÜM"

Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe'ye transfer olacağım zaman Adnan Polat'la görüştüm. Fenerbahçe'nin bir teklifi var. Size bir söz vermiştim. Bunu siz bilin önce dedim. O da 'hayırlısı olsun' dedi."

"İLK DEFA SEVİLMEDİĞİMİ HİSSETTİM"

Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda sokakta ilk defa sevilmediğimi hissettim."

"BEN SOKAKTAYIM"

Emre Belözoğlu: "Ben sokaktayım. Fenerbahçe de hep sokakta. Fenerbahçe halkın takımıdır. Bu yönümü Fenerbahçe'ye borçluyum."



