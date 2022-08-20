Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'a jeneriklik gol!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ve Başakşehir, transferde karşı karşıya gelmişti. İki takım da İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa forması giyen hücum oyuncusu Bertrand Traore'yi kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Transfer yarışında kazanan taraf Emre Belözoğlu'nun teknik direktörü olduğu Başakşehir oldu ve 26 yaşındaki futbolcu, turuncu - lacivertliler için bugün İstanbul'a geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamış olan kulüplerden Galatasaray ve Başakşehir, bu kez transferde karşı karşıya gelmişti. İki kulüp de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa formasını terleten Bertrand Traore için operasyon başlatmıştı.

Galatasaray, Bertrand Traore'nin kulübüyle görüşmüş ve oyuncuyu kiralamak için teklifini sunmuştu. İngiliz kulübünden ret yanıtı gelince devrede olan Başakşehir, girişimlerini hızlandırmıştı. Sarı - kırmızılıların teklifinin veto edilmesi sonrasında Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu - lacivertliler, Aston Villa ve oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Burkina Faso Milli Takımı'nın da formasını giyen 26 yaşındaki futbolcu, Başakşehir ile sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a geldi.

KISA SÜREDE İMZAYI ATACAK

Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

İstanbul'a gelir gelmez ilk açıklamasını yapan Traore, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce takımla tanışmak istiyorum. Başakşehir, benim adıma çok net bir tercih. Beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vaktim oldu. Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm." dedi.