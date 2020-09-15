  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Emre Belözoğlu Mandzukic transferini bitirdi
Spor

Emre Belözoğlu Mandzukic transferini bitirdi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, 34 yaşındaki yıldız Mandzukic'in transferini de bitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:00:00 -
Emre Belözoğlu Mandzukic transferini bitirdi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, şampiyonluk kadrosu için tarihe geçecek bir mesai harcıyor. Birçok ismi Fenerbahçe’ye getiren Belözoğlu, 34 yaşındaki Hırvat yıldız Mario Mandzukic transferini de bitirdi.

Vedat Muriç’in yerine forvet arayışlarını sürdüren sarı – lacivertliler, Mandzukic ile tüm konularda anlaşmaya vardı. Fanatik’te yer alan habere göre, Fenerbahçeli yönetimle son ayrıntıları görüşen golcü oyuncu Mandzukic’in sözleşmesi hazırlanıyor.

Hırvatistan Milli Takımı’nda da ter döken Mario Mandzukic daha önce, Juventus, Atletico Madrid, Bayern Munih, Wolfsburg, Dinamo Zagreb gibi dünyaca ünlü dev kulüplerde de oynadı.

Fenerbahçe’nin Mandzukic’in dışında Sao Paulo ise sözleşmesini feshedip bonservisini eline alan Alexandre Pato ile de görüştüğü bildirilmşiti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı
Gündem

Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı

Yunan basınının iddiasına göre ABD, İncirlik’teki askerlerini Yunan adalarından birine taşımayı planlıyor. Söz konusu iddia Cumhuriyetçi Sen..
Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret! “Y….K”
Siyaset

Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret! “Y….K”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gök..
Türkiye ve ABD arasında flaş görüşme
Siyaset

Türkiye ve ABD arasında flaş görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı