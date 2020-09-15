Emre Belözoğlu Mandzukic transferini bitirdi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, şampiyonluk kadrosu için tarihe geçecek bir mesai harcıyor. Birçok ismi Fenerbahçe’ye getiren Belözoğlu, 34 yaşındaki Hırvat yıldız Mario Mandzukic transferini de bitirdi.

Vedat Muriç’in yerine forvet arayışlarını sürdüren sarı – lacivertliler, Mandzukic ile tüm konularda anlaşmaya vardı. Fanatik’te yer alan habere göre, Fenerbahçeli yönetimle son ayrıntıları görüşen golcü oyuncu Mandzukic’in sözleşmesi hazırlanıyor.

Hırvatistan Milli Takımı’nda da ter döken Mario Mandzukic daha önce, Juventus, Atletico Madrid, Bayern Munih, Wolfsburg, Dinamo Zagreb gibi dünyaca ünlü dev kulüplerde de oynadı.

Fenerbahçe’nin Mandzukic’in dışında Sao Paulo ise sözleşmesini feshedip bonservisini eline alan Alexandre Pato ile de görüştüğü bildirilmşiti.