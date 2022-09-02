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Spor Emre Belözoğlu iki yıl daha Başakşehir'de
Spor

Emre Belözoğlu iki yıl daha Başakşehir'de

Süper Lig ve Avrupa'da fırtına estiren Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 17:03:00 -
Emre Belözoğlu iki yıl daha Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalandığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır. Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu'na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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