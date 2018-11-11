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Emre Belözoğlu hakkında flaş plan! 'Eğer futbolu bırakmazsa...'

Süper Lig'de lider Başakşehir forması giyen tecrübeli yıldız Emre Belözoğlu ile ilgili önemli plan ortaya çıktı.

11 Kasım 2018 Pazar 14:41
Emre Belözoğlu hakkında flaş plan! 'Eğer futbolu bırakmazsa...'

Süper Lig'de lider konumunda bulunan Medipol Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı’nın sistemi içinde önemli bir yer edinen Emre Belözoğlu ile ilgili plan ortaya çıktı.

Göksel Gümüşdağ’ın başkanlığını yaptığı Medipol Başakşehir, sezon sonunda Emre Belözoğlu ile masaya oturacak. Taraflar, fikir alış verişinde bulunacak veEmre Belözoğlu’na her anlamda yardımcı olunmaya çalışılacak. Medipol Başakşehir yönetimi, Emre Belözoğlu’nun tavrına göre strateji belirleyecek ve bu doğrultuda bir yol haritası ortaya çıkmış olacak.

Başakşehir Kulübü eğer Emre Belözğlu, “Ben futbolu kesin olarak bırakıyorum. Projelerim var” derse bu projeleri dinleyecek ve ona göre bir plan ortaya çıkacak. Fakat tecrübeli futbolcu, “Futbolu sezon sonunda bırakmayı düşünüyordum. Ama ben kendimi iyi hissediyorum, devam etmek istiyorum” derse konu tekrar gözden geçirilecek. Abdullah Avcı’nın da fikri burada belirleyici olacak. İlerlemiş yaşına karşın profesyonel bir yapısı olmasıyla dikkatleri üstüne çeken ve kendisinden daha genç isimlere taş çıkartan Belözoğlu’ndan memnun...

"Emre'ye kapılar açılmıştır"

Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, “Emre gerçekten de iyi bir profesyonel. Futbola nasıl hizmet etmek istediği önemli. Kulübümüz, Emre’ye kapılarını açmıştır” dedi.

Başakşehir’deki 4. sezonunu geçirenEmre Belözoğlu, bu sezon 7 maçta görev aldı. 4 maçta sahaya ilk 11’de çıkan Belözoğlu, 403 dakika sahada kaldı. Kariyerine Galatasaray’da başlayanEmre Belözoğlu, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe ve Atletico Madrid formalarını da terletmişti.

(Ajansspor)

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 14:41
  1. Süper Lig
  2. Medipol Başakşehir
  3. Emre Belözoğlu
  4. Emre Belözoğlu planı
  5. Göksel Gümüşdağ
  6. Flaş karar
  7. Abdullah Avcı
  8. Emre Belözoğlu futbolu bırakıyor mu?

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