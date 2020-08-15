  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Emre Belözoğlu futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 13:40:00 - 2020-08-15 14:10:08
Emre Belözoğlu futbolu bıraktı

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, kararını verdi. Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerine son verdiğini açıkladı.

Belözoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duygusal bir mektupla veda etti. Çocukluğunda tek hayalinin futbolcu olmak olduğunu belirten Belözoğlu, "Kader gayrete aşıktır' derler, ne hayal ettim ise yüce Mevlam fazlasıyla verdi. Hamdolsun her bir salisesince..." ifadelerini kullandı.

"Allah'a hamd ederek bırakıyorum"

Mektubunda Zeytinburnuspor, Galatasaray, Inter, Newcastle United, Atletico Madrid ve Başakşehir kulüplerine teşekkür eden Belözoğlu, "Zeytinburnuspor minik takımında başlayan futbolculuk hayalimi bugün itibarıyla Allah'a hamdederek bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Belözoğlu'nun veda mektubu;

"Çocukluğumda Yedikule İmrahor'un, o güzel küçük sokaklarında tek bir hayalim vardı, futbolcu olmak. Başka hiçbir hayal kurmadım. 'Kader gayrete aşıktır' derler, ne hayal ettim ise yüce Mevlam fazlasıyla verdi. Hamdolsun her bir salisesince...

Zeytinburnuspor minik takımında başlayan futbolculuk hayalimi bugün itibarıyla Allah'a hamdederek bırakıyorum. Zeytinburnuspor, Galatasaray, Inter, Newcastle United, Atletico Madrid ve Başakşehir kulüplerine, tüm bu büyük camialara gönül vermişlere, çalıştığım tüm yönetici büyüklerime, teknik direktörler ve ekiplerine, kulüp çalışanları ve kader birlikteliği yaptığım, beraber oynadığım bütün futbolcu abilerime, arkadaşlarım ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Her anı kıymetliydi, sağolun. Hayatımın en güzel ve aynı zamanda zorlu süreçlerinde bana hep destek olan canım anneme, babama, kardeşime ve sevgili eşime, her baktığımda içime huzur veren canım evlatlarıma da sonsuz teşekkürler...

Ve Büyük Fenerbahçe... Bugün senin herkese nasip olmayan çınarının altında, Çubuklu ile bir hayali, bir sevdayı bırakıyorum. Ne büyük şerefti senin forman için mücadele etmek. Beni sokakta yürürken hep özel hissettiren, benimle ağlayan benimle gülen büyük Fenerbahçe taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Sizi asla unutmayacağım. Bu süre zarfında çalışma fırsatı bulduğum tüm yönetici büyüklerime, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve futbolcu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sizinle beraber Çubuklu için mücadele etmek büyük bir şerefti, Allah hepinizden razı olsun. Hüzünleri, sevinçleri, tüm bana kalanlarıyla futbola veda ediyorum. Futbola gönül vermiş herkes beni anlayacaktır. Zor bir karar olsa da hayatın gerçekleri olduğunu biliyorum. Her bir veda mutlak bir başlangıça vesiledir. Futbola, samimiyetle bağlandığım bütüne değerlerime katkı vermeye, Allah nasip ettiği ölçüde devam edeceğimi söyleyerek cümlelerimi bitiriyorum. Allah'a emanet olun Hoşçakalın."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”
Dünya

Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik meşru saldırılarında Ankara’yı desteklemek yerine muhalif bir tutum sergileyen Irak’tan skandal açık..
Rusya’dan Türkiye açıklaması! Askıya alındı
Dünya

Rusya’dan Türkiye açıklaması! Askıya alındı

Rus güçleri ve TSK’nın İdlib’de düzenlediği ortak devriyelerin geçici süreyle askıya alındığı açıklandı.
ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Yunanistan'a yardıma yolluyorlar
Dünya

ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Yunanistan'a yardıma yolluyorlar

Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den çekilmediği takdirde yaptırım ile tehdit eden ABD tarafından yeni bir skandal hamle geldi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı