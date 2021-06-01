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Spor Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Ali Koç’tan Emre açıklaması
Spor

Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Ali Koç’tan Emre açıklaması

Emre Belözoğlu ayrılıyor mu? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimler öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Emre Belözoğlu’nun sarı-lacivertli kulüpteki geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Peki, Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den ayrılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-01 16:27:00 -
Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Ali Koç’tan Emre açıklaması

Fenerbahçe’de mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ali Koça, sarı-lacivertlilerin merak ettiği teknik direktör konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Ali Koç’tan Emre açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Emre Belözoğlu merak edilmesi gereken bir konu. Bütün başkanlık dönemimi bir hocayla geçiririm demiştim. Ama ne yazık ki henüz kan uyuşmasını sağlayamadık. Değişiklik yaptıkça zincirleme takım etkileniyor. Aynı hocayla devam etmek istiyorduk. Emre Belözoğlu'na ben müteşekkirim. Bizden önce yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben Emre'yi yöneticiyken tanıdım. Kendisinden ne istediysek saf duygularla elinden gelenin en iyisini yaptı. Zamanı geldiğinde kendi cebinden de bazı ihtiyaçları karşıladı. Emre ile istişare etmek için görüştük. Kendisine kariyer planlaması yapmıştı. O sezon sonunda Ersun hocanın arzusuyla kaptan olarak döndü. Sportif direktör oldu. Beklentinin çok üstünde performans sergiledi. Temaslar açısından, kısıtlı imkanlarımıza rağmen, harcama limitlerine uyum sağlama açısından büyük artılar getirdi. 7-8 ay sonra kendini teknik direktör olarak buldu” dedi.

Başkan Koç, “Son derece riskli bir göreve soyundu. 10 maçlık periyotta 23 puan aldı. Erol hoca 21, 22 puan aldı. Sahada gördüğümüz futbol Fenerbahçelilerin beklenti içinde olduğu futboldu. Şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri Emre ile devam etmek, diğeri yabancı teknik direktörün altında Emre'nin tecrübe kazanması, üçüncüsü de yepyeni yabancı teknik direktör. Şu anda yerli arasında tek isim Emre Belözoğlu'nu görüyorum. Deneyim, yaşanmışlık, tecrübe çok önemli. İçinde bulunduğumuz durumda Emre ile devam etmemiz riskli. Çok sıcak baktığını söyleyemem” diye konuştu.

Ali Koça, “Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. Emre Belözoğlu 5-10 yıl içinde çok başarılı olacaktır. Yabancı bir hoca istiyoruz, Emre sıcak bakmadı, düşünmek için zaman istedi" ifadesini kullandı.

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