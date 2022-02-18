Emre Belözoğlu bir transferi daha bitirdi!

Emre Belözoğlu Süper Lig'de ses getirecek bir transfere daha imza attı. Trabzonspor ile anlaştığı iddia edilen Tolgay Arslan, yeni sezon için Başakşehir'le el sıkıştı. Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği Tolgay Arslan'ın Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu çok konuşulacak bir transferde daha muradına erdi. Devre arasında Trezeguet, Pizzi, Serdar Gürler, Salih Uçan ve Emre Çolak gibi isimleri kadrosuna katan Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle Tolgay Arslan'la da yeni sezon için söz kesti. Sezon sonunda Udinese'den ayrılmaya hazırlanan Tolgay Arslan, Trabzonspor'un da gündemine girmiş hatta Bordo-Mavililerin oyuncuyla anlaştığı öne sürülmüştü.

EMRE BELÖZOĞLU TOLGAY ARSLAN'I KAPTI

Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, sezon sonunda Süper Lig'e geri dönüyor. Udinese ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Başakşehir ile anlaşma sağladı. Emre Belözoğlu'nun özel isteğiyle transfer edilen Tolgay Arslan, gelecek sezondan itibaren Turuncu-Lacivertliler için ter dökecek.