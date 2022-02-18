  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Emre Belözoğlu bir transferi daha bitirdi!
Spor

Emre Belözoğlu bir transferi daha bitirdi!

Emre Belözoğlu Süper Lig'de ses getirecek bir transfere daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 17:07:00 -
Emre Belözoğlu bir transferi daha bitirdi!

 

Emre Belözoğlu Süper Lig'de ses getirecek bir transfere daha imza attı. Trabzonspor ile anlaştığı iddia edilen Tolgay Arslan, yeni sezon için Başakşehir'le el sıkıştı. Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği Tolgay Arslan'ın Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu çok konuşulacak bir transferde daha muradına erdi. Devre arasında Trezeguet, Pizzi, Serdar Gürler, Salih Uçan ve Emre Çolak gibi isimleri kadrosuna katan Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle Tolgay Arslan'la da yeni sezon için söz kesti. Sezon sonunda Udinese'den ayrılmaya hazırlanan Tolgay Arslan, Trabzonspor'un da gündemine girmiş hatta Bordo-Mavililerin oyuncuyla anlaştığı öne sürülmüştü.

EMRE BELÖZOĞLU TOLGAY ARSLAN'I KAPTI

Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, sezon sonunda Süper Lig'e geri dönüyor. Udinese ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Başakşehir ile anlaşma sağladı. Emre Belözoğlu'nun özel isteğiyle transfer edilen Tolgay Arslan, gelecek sezondan itibaren Turuncu-Lacivertliler için ter dökecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay