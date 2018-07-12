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Emrah Serbes kimdir? Emrah Serbes ne kadar ceza aldı?

Yazar Emrah Serbes için karar son dakika açıkladı. İzmir-Aydın otoyolunda önünde seyreden otomobile çarparak Ayhan Özçelik, Zeynep Özçelikve Nilgün Özçelik'in ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki Emrah Serbes kimdir?

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:52
Emrah Serbes kimdir? Emrah Serbes ne kadar ceza aldı?

Yazar Emrah Serbes için karar son dakika açıkladı. İzmir-Aydın otoyolunda önünde seyreden otomobile çarparak Ayhan Özçelik, Zeynep Özçelik ve Nilgün Özçelik'in ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki Emrah Serbes kimdir?

Emrah Serbes, 27 Ocak 1981 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi'nde eğitim gördü. 

Çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yayınlanan Serbes, ilk öykü kitabını 2009 senesinde yayınladı.

Yazdığı kitaplar en çok satanlar listesine giren alkolik yazar, Behzat Ç. dizisi ve Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm sinema filminin senaryosunu yazdı. 

Otomobiliyle yaptığı kaza sonucu iki kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan Serbes, başta olayı bir arkadaşına üstlendirmiş, bir süre sonra sözde 'vicdanı el vermediği için' olayı açıklamıştı. Serbes, tutuklanarak Buca Cezaevi’ne konuldu.

Kitapları: 

Metaforla Saadet Olmaz (2006)

Her Temas İz Bırakır (2006)

Son Hafriyat (2008)

Erken Kaybedenler (2009)

Hikayem Paramparça (2012)

Deliduman (2014)

Müptezeller (2016)

 

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 15:52
  1. Yalova
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